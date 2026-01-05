রিয়াদ থেকে শুরু ফিফা বিশ্বকাপের ট্রফি ট্যুর

রিয়াদ থেকে শুরু ফিফা বিশ্বকাপের ট্রফি ট্যুর
ফিফা বিশ্বকাপের আগে ট্রফির বৈশ্বিক ট্যুর নিয়মই হয়ে গেছে বলা চলে। আসন্ন ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপকে সামনে রেখে সৌদি আরবের রিয়াদ থেকে শুরু হয়েছে ষষ্ঠবারের মতো ফিফা বিশ্বকাপ ট্রফি ট্যুর।
গত শনিবার সৌদি আরব ফুটবল ফেডারেশন ও শীর্ষ পদস্থ অতিথিদের স্বাগত জানানোর মধ্য ফিফা লেজেন্ড আলেসান্দ্রো দেল পিয়েরো ট্রফি উন্মোচন করেন রিয়াদ এয়ারপোর্টে।
দেল পিয়েরো ট্রফি উন্মোচনের পর শিশুদের সঙ্গে আয়োজিত ফুটবল ক্লিনিকে অংশ নেন। ট্রফি ও ইতালি সাবেক তারকার উপস্থিতিতে শিশুদের মাঝে বাঁধভাঙা ঊচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যায়। ২০০৬ বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন ইতালি দলের সদস্য দেল পিয়েরো শিশুদের সঙ্গে মিশে মাঠের কার্যক্রমে অংশ নেন।
উৎসবমুখর দিনটি শেষ হয় রিয়াদের একটি প্রধান শপিংমলে পাবলিক ফ্যান ইভেন্টের মাধ্যমে, যেখানে শতশত ভক্ত ও সংবাদকর্মীর সামনে ট্রফি উন্মোচিত হয়।
ফিফা বিশ্বকাপের ট্রফি ফিফার সদস্য এমন ৩০টি দেশে ভ্রমণ করবে। মোট ৭৫টি স্থান এবং ১৫০ দিনেরও বেশি ট্যুরে। এটি বিশ্বজুড়ে ফুটবল ভক্তদের জন্য এক সুবর্ণ সুযোগ, যারা ফুটবলের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ ট্রফিটি সরাসরি দেখতে পাবেন।
আইএন