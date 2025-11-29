আমিরুলের হ্যাটট্রিক
বিশ্বকাপের অভিষেক ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হার বাংলাদেশের
হকির যে কোনো পর্যায়ের বিশ্বকাপে প্রথম উঠেছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২১ দল। ভারতের চেন্নাই ও মাদুরায়ে শুক্রবার শুরু হওয়া জুনিয়র বিশ্বকাপে বাংলাদেশ প্রথম মাঠে নেমেছিল দ্বিতীয় দিন, শনিবার। চেন্নাইয়ের মেয়র রামকৃষ্ণ হকি স্টেডিয়ামে সাবেক চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে মাঠে নামার আগে একটাই দুশ্চিন্তা ছিল শক্তিশালী দলটির বিপক্ষে কি করবে এই আসরের নতুন বাংলাদেশ?
হার অনুমিতই ছিল। হেরেছেও বাংলাদেশ। ব্যবধান ৫-৩ গোলের। বাংলাদেশের এই হারটা অস্ট্রেলিয়ার মতো দলের বিপক্ষে লড়াইয়ের বিজ্ঞাপনই হয়ে থাকবে। প্রথম মিনিটে বাংলাদেশ গোল খাওয়ার পর বড় শঙ্কা তৈরি হয়েছিল। ১৪ মিনিটে আমিরুল ইসলাম পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করে প্রথম কোয়ার্টার শেষ করে ১-১ গোলে। এরপর অস্ট্রেলিয়া পরপর তিনটি গোল করে ৪-১ ব্যবধান করে ফেললে মনে হয়েছিল একচেটিয়া খেলেই জয় নিয়ে মাঠ ছাড়বে সাবেক চ্যাম্পিয়নরা।
বাংলাদেশ ৪-১ গোলে পিছিয়েও হাল ছাড়েনি। ম্যাচ ফিরতে লড়াই করতে থাকে। তৃতীয় কোয়ার্টারে গিয়ে আবার পেনাল্টি কর্নার থেকে আমিরুলের গোল। ব্যবধান কমে দাঁড়ায় ৪-২ এ। শেষ কোয়ার্টারে একটি করে গোল করে দুই দল। ৪৮ মিনিটে অস্ট্রেলিয়া ৫-২ করলে বাংলাদেশ ৫-৩ করে শেষ দুই মিনিট আগে। শেষ গোল করে আমিরুল বিশ্বকাপে হ্যাটট্রিক পূরণ করেন।
বাংলাদেশ রোববার দ্বিতীয় ম্যাচ খেলবে দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে। সন্ধ্যা ৬.১৫ মিনিটে শুরু হবে ম্যাচটি।
আরআই/আইএইচএস/