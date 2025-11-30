বিশ্বকাপে আমিরুলের দ্বিতীয় হ্যাটট্রিক
শক্তিশালী দক্ষিণ কোরিয়াকে রুখে বাংলাদেশের চমক
অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে লড়াকু হারে বিশ্বকাপে অভিষেক হয়েছিল বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২১ হকি দলের। রোববার দ্বিতীয় ম্যাচে বাংলাদেশ সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে শক্তিশালী দক্ষিণ কোরিয়াকে রুখে দিয়ে। চেন্নাইয়ে চলমান জুনিয়র বিশ্বকাপ হকিতে বাংলাদেশ ও কোরিয়ার তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ম্যাচটি ড্র হয়েছে ৩-৩ গোলে।
দুর্দান্ত এই ফলাফলের নায়ক ডিফেন্ডার আমিরুল ইসলাম। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৫-৩ ব্যবধানের হারের ম্যাচে হ্যাটট্রিক করেছিলেন আমিরুল। রোববার তার হ্যাটট্রিকেই ৩-০ গোলে পিছিয়ে পড়া ম্যাচ ড্র করেছে বাংলাদেশ।
৮, ১৩ ও ১৭ মিনিটে ৩-০ গোল করে লিড নিয়েছিল দক্ষিণ কোরিয়া। ম্যাচের বাকি সময় ছিল বাংলাদেশের।
বিরতির পর পেনাল্টি কর্নার থেকে তিনটি গোল করে নাটকীয়ভাবে ম্যাচে সমতা আনেন আমিরুল। ৩৬, ৪৬ এবং ৫৬ মিনিটে নিজের হ্যাটট্রিক পূরণ করে তিনি সমতা ফিরিয়ে আনেন ম্যাচে।
২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ শেষ ম্যাচ খেলবে ফ্রান্সের বিপক্ষে।
