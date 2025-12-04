  2. খেলাধুলা

আমিরুল-রাকিবুলের হ্যাটট্রিকে ওমানের জালে ১৩ গোল বাংলাদেশের

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৩:০৪ পিএম, ০৪ ডিসেম্বর ২০২৫
যুব হকির বিশ্বকাপে গ্রুপপর্বের খেলা শেষে এখন চলছে স্থান নির্ধারণী ম্যাচ। অবিশ্বাস্য পারফরম্যান্স উপহার দিয়েই যাচ্ছেন আমিরুল। করেছেন আসরে নিজের তৃতীয় হ্যাটট্রিক।

এবার আরও ভয়ংকর আমিরুল। হ্যাটট্রিকসহ করেছেন মোট ৫ গোল। তার এমন পারফম্যান্সে ভর করে ওমানের বিপক্ষে ১৩-০ ব্যবধানের দাপুটে জয় পেয়েছে বাংলাদেশের যুবারা।

বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) ভারতের মাদুরাইয়ে ওমানের বিপক্ষে পাঁচ গোল করে আমিরুলের গোলসংখ্যা এখন ১২। টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ গোলদাতা এখন তিনিই। ৮ গোল নিয়ে দুইয়ে আছেন স্পেনের ব্রুনো আভিলা। ৭ গোল নিয়ে তিনে নিউজিল্যান্ডের জন্টি এলমেস।

আমিরুল ছাড়াও বাংলাদেশের বাকি খেলোয়াড়রাও চেপে ধরে ওমানকে। হ্যাটট্রিক করেন রাকিবুল হাসানও। দুটি করে গোল করেন সাজু ও আবদুল্লাহ। একটি গোল করেন ওবায়দুল।

এর আগে, গ্রুপপর্বে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৫-৩ গোলে পরাজিত হয় বাংলাদেশ। ৩-৩ গোলে ড্র করে দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে। দুই ম্যাচেই হ্যাটট্রিক করেন আমিরুল। গ্রুপপর্বের শেষ ম্যাচে ফ্রান্সের বিপক্ষে ৩-২ ব্যবধানে হারে বাংলাদেশ। সেই ম্যাচেও একটি গোল পান আমিরুল।

