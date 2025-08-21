লাল কার্ড দেখার পরও অপরাধ! তিন ম্যাচ নিষিদ্ধের শঙ্কায় মেসিদের কোচ

লাল কার্ড দেখার পরও অপরাধ! তিন ম্যাচ নিষিদ্ধের শঙ্কায় মেসিদের কোচ
চোটে আক্রান্ত লিওনেল মেসিকে ছাড়াই লিগস কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে মেক্সিকান ক্লাব তিগ্রেসকে ২-১ গোলে হারিয়েছে ইন্টার মিয়ামি। বাংলাদেশ সময় বৃহস্পতিবার ঘরের মাঠ চেজ স্টেডিয়ামে মিয়ামির হয়ে দুটি গোলই করেন লুইস সুয়ারেজ।
দুর্দান্ত জয় পেলেও মাঠের এদিন বড় ধাক্কা খেয়েছে মিয়ামি। প্রথমার্ধের শেষ দিকে রেফারির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে লাল কার্ড দেখেছেন মিয়ামির কোচ হ্যাভিয়ের মাচেরানো। যে কারণে ম্যাচের বাকি অংশে সাইডলাইনে থাকতে পারেননি তিনি, ভিআইপি গ্যালারিতে বসতে বাধ্য হন।
মাচেরানো ডাগআউট থেকে সরে যাওয়ার পর ম্যাচের বাকি সময়ের জন্য মিয়ামির দায়িত্ব নেন সহকারী কোচ লিয়ান্দ্রো স্টিলিতানো।
কেন লাল কার্ড দেখেছেন মাচেরানো, কারণ ব্যাখা করে আরেক সহকারী কোচ হাভি মোরালেস ম্যাচ শেষে বলেন, ‘প্রথমার্ধের শেষে রেফারি চার মিনিট অতিরিক্ত সময় দেখিয়েছিলেন। কিন্তু খেলানো হয়েছিল প্রায় ছয় মিনিট। আমরা এ নিয়েই বিতর্কে জড়াই। এটা পরিষ্কার ছিল না। তবে রেফারি বলেছেন হ্যাভিয়ের (মাসচেরানো) লাল কার্ড পেয়েছেন, ব্যস।’
সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী, লাল কার্ড পাওয়ায় সেমিফাইনালে মিয়ামিকে কোচিং করাতে পারবেন না মাচেরানো।
কিন্তু ঘটনা এখানেই শেষ হয়ে যায়নি, রূপ নিয়েছে আরও জটিল আকারে। গুরুতর অভিযোগ ওঠায় শুধু এক ম্যাচ নয়, তিন ম্যাচ নিষিদ্ধ হতে পারেন মাচেরানো।
নিয়ম অনুযায়ী, লাল কার্ড পাওয়া ম্যানেজার গ্যালারি থেকে খেলা দেখতে পারেন, তবে নির্দেশনা দেওয়ার সুযোগ নেই। কিন্তু মাচেরানো দর্শকসারি থেকে চিৎকার করে নির্দেশনা দিতে থাকেন। পরে তাকে থামানো হয়। টিভি ফুটেজে দেখা যায়, তিনি ফোনে সহকারী কোচ লুকাস রদ্রিগেজ পাগানোর সঙ্গে কথা বলছিলেন।
সেমিফাইনালে ইন্টার মিয়ামির প্রতিপক্ষ অরল্যান্ডো সিটি, যারা গোলশূন্য ড্রয়ের পর পেনাল্টিতে ৬-৫ ব্যবধানে তোলুকাকে হারিয়েছে।
