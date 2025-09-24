নিজেকে ছাড়িয়ে যাচ্ছেন মাবিয়া আক্তার সীমান্ত

নিজেকে ছাড়িয়ে যাচ্ছেন মাবিয়া আক্তার সীমান্ত
এসএ গেমসে পরপর দুই আসরে স্বর্ণ জেতা মাবিয়া আক্তার সীমান্ত প্রতিনিয়তই নিজেকে ছাড়িয়ে যাচ্ছেন। দেশসেরা এই নারী ভারোত্তোলক এখন দেশে প্রতিদ্বন্দ্বীতাহীন। ঘরোয়া প্রতিযোগিতায় মাবিয়া আরেকবার প্রমাণ করলেন তিনি কেন দেশসেরা।
বুধবার শেষ হয়েছে ১৮ তম জাতীয় সিনিয়র নারী ভারোত্তোলন চ্যাম্পিয়নশিপ। ৬৯ কেজি ওজন শ্রেণীতে মাবিয়া ব্যক্তিগত রেকর্ড গড়ে তুলেছেন ২১০ কেজি। এ ইভেন্টে স্বর্ণ জিততে বাংলাদেশ আনসারের এই ভারোত্তোলক স্ন্যাচে তুলেছেন ৯২ কেজি ও ক্লিন অ্যান্ড জার্কে ১১৮ কেজি।
আন্তর্জাতিক ভারোত্তোলন ওজন শ্রেণীতে পরিবর্তন এনেছেন। আগে ছেলে ও মেয়েদের ১০টি ওজন শ্রেণীতে খেলা হতো- এখন ৮ টিতে। এই পরিবর্তনে সবগুলো ইভেন্টই হয়েছে নতুন ওজন শ্রেণীতে। এবার যে ৮ শ্রেণীতে খেলা হয়েছে তার একটিও ছিল না আগে। তাই এবার কারো ওজনই জাতীয় রেকর্ড হিসেবে গণ্য হবে না। মাবিয়ার রেকর্ড তাই ব্যক্তিগত সেরা হয়েই থাকছে।
নারীদের দ্বিতীয় ও শেষ দিনে অন্য তিন ওজন শ্রেণীতে যারা সেরা হয়েছেন তারা হলেন- ৭৭ কেজিতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর শান্তা (১৬৯ কেজি), ৮৬ কেজিতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কাজী লিপি (১৭৫ কেজি) ও উর্ধ্ব ৮৬ কেজিতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর শায়েলা আক্তার মিজু (১৬৪ কেজি)।
বৃহস্পতিবার শুরু হবে ছেলেদের প্রতিযোগিতা।
