টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৫২ এএম, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ক্রিকেট

জাতীয় ক্রিকেট লিগ টি–টোয়েন্টি
রংপুর-বরিশাল
সরাসরি, সকাল ৯-৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস টিভি

রাজশাহী-চট্টগ্রাম
সরাসরি, দুপুর ১-৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস টিভি

ফুটবল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
এভারটন-ওয়েস্ট হাম
সরাসরি, রাত ১টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

স্প্যানিশ লা লিগা
ভ্যালেন্সিয়া-রিয়াল ওভিয়েদো
সরাসরি, রাত ১টা
ফ্যানকোড স্পোর্টস, রাজধানী টিভি

টেনিস

জাপান ওপেন
সরাসরি, দুপুর ১টা
ইউরোস্পোর্ট ইন্ডিয়া

চায়না ওপেন
সরাসরি, বিকেল ৫টা
ইউরোস্পোর্ট ইন্ডিয়া

