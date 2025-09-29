টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫
ক্রিকেট
জাতীয় ক্রিকেট লিগ টি–টোয়েন্টি
রংপুর-বরিশাল
সরাসরি, সকাল ৯-৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস টিভি
রাজশাহী-চট্টগ্রাম
সরাসরি, দুপুর ১-৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস টিভি
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
এভারটন-ওয়েস্ট হাম
সরাসরি, রাত ১টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
স্প্যানিশ লা লিগা
ভ্যালেন্সিয়া-রিয়াল ওভিয়েদো
সরাসরি, রাত ১টা
ফ্যানকোড স্পোর্টস, রাজধানী টিভি
টেনিস
জাপান ওপেন
সরাসরি, দুপুর ১টা
ইউরোস্পোর্ট ইন্ডিয়া
চায়না ওপেন
সরাসরি, বিকেল ৫টা
ইউরোস্পোর্ট ইন্ডিয়া
আইএইচএস/জেআইএম