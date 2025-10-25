  2. খেলাধুলা

চতুর্থ সাফ অ্যাথলেটিকসে বাংলাদেশের পদক

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ১০:৩৮ পিএম, ২৫ অক্টোবর ২০২৫
সাফ অ্যাথলেটিকসে ১০০ মিটার রিলেতে অংশ নেওয়া বাংলাদেশ দল/ছবি সংগৃহীত

ভারতের ঝাড়খণ্ডের রাঁচিতে চলমান চতুর্থ সাফ অ্যাথলেটিকসে পদক পেয়েছে বাংলাদেশ। শনিবার (২৫ অক্টোবর) পুরুষদের ১০০ মিটার রিলেতে বাংলাদেশ ব্রোঞ্জ পেয়েছে। বাংলাদেশ দলের খেলোয়াড় ছিলেন মো. ইসমাইল, মো. আবদুল মোতালেব, মো. তারেক রহমান ও লুসাদ ইসলাম।

বাংলাদেশ দল সময় নিয়েছে ৪০.৯৪ সেকেন্ড। এ ইভেন্টে স্বর্ণ পাওয়া শ্রীলঙ্কার টাইমিং ৩৯.৯৯ সেকেন্ড ও রৌপ্য পাওয়া ভারতের টাইমিং ৪০.৬৫ সেকেন্ড।

এ ইভেন্টে অংশ নেয় শ্রীলঙ্কা, ভারত, বাংলাদেশ, মালদ্বীপ ও নেপাল। রাতে নারীদের ১০০ মিটার রিলেতে বাংলাদেশ চতুর্থ হয়েছে। ৪৪.৭০ সেকেন্ড সময় নিয়ে স্বর্ণ জিতেছে শ্রীলঙ্কা, ৪৪.৯৩ সেকেন্ড সময় রৌপ্য জিতেছে ভারত ও ৪৭.৭৯ সেকেন্ড সময় নিয়ে ব্রোঞ্জ জিতেছে মালদ্বীপ। বাংলাদেশের টাইমিং ৪৮.২১ সেকেন্ড।

