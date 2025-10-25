ঘরের মাঠে অঘটনের শিকার চেলসি
ঘরের মাঠ স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে বড় অঘটনের শিকার হলো চেলসি। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে শনিবার রোমাঞ্চকর এক লড়াইয়ে শেষ মুহূর্তে ব্লুজদের ২-১ গোলে হারিয়ে দিয়েছে সান্ডারল্যান্ড। যোগ করা সময়ে বদলি খেলোয়াড় চেমসদিনে তালবির গোলেই জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে অতিথিরা।
স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে ম্যাচের শুরুটা দারুণই করেছিল চেলসি। চতুর্থ মিনিটে নিজের প্রথম গোলটি করে লন্ডন ক্লাবকে এগিয়ে দেন আলেহান্দ্রো গারনাচো। তবে ২২তম মিনিটে সমতায় ফেরে সান্ডারল্যান্ড। চেলসির ডিফেন্সের ভুলের সুযোগ নিয়ে কাছ থেকে বল জালে জড়ান ফরাসি ফরোয়ার্ড উইলসন ইসিদর।
পুরো ম্যাচজুড়ে আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণে ব্যস্ত ছিল দুই দল। খেলা যখন ড্রয়ের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে মাঠে নেমে পার্থক্য গড়ে দেন তালবি। সতীর্থ খেলোয়াড় ব্রায়ান বোবির পাস পেয়ে নিচু শটে গোলরক্ষক রবার্ট সানচেজকে পরাস্ত করেন তিনি।
এই জয়ের ফলে সান্ডারল্যান্ড উঠে গেছে লিগ টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে, আর নিজেদের মাঠে হতাশাজনক পরাজয়ের পর আট নম্বরে চেলসি।
এমএমআর