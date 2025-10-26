টানা ১৩ জয়ে বায়ার্ন মিউনিখের রেকর্ড
বুন্দেসলিগায় দুর্দান্ত ফর্ম ধরে রেখেছে বায়ার্ন মিউনিখ। সেই সঙ্গে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা ১৩তম জয় তুলে নিয়ে ক্লাব রেকর্ড গড়েছে তারা।
শনিবার ১০ জনের বরুশিয়া মনশেনগ্লাডবাখকে ৩-০ গোলে হারিয়ে নিজেদের অপরাজিত ধারা বজায় রাখেন জশুয়া কিমিখ-রাফায়েল গুয়েরেইরোরা।
এই জয়ের মাধ্যমে ইউরোপিয়ান ক্লাব ফুটবলে বায়ার্ন মিউনিখ ছুঁয়ে ফেলেছে এসি মিলানের রেকর্ড। ইতালিয়ান ক্লাবটি ১৯৯২-৯৩ মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা ১৩ জয় দিয়ে মৌসুম শুরু করেছিল।
ম্যাচের শুরুতেই এগিয়ে যেতে পারতো বায়ার্ন। মাত্র ৫৬ সেকেন্ডে নিকোলাস জ্যাকসনের পাসে লুইস দিয়াজ গোলের সামনে সুযোগ পেলেও ১০ গজ দূর থেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হন কলম্বিয়ান ফরোয়ার্ড।
গ্লাডবাখের বিপর্যয় শুরু হয় ১৯তম মিনিটে, যখন দিয়াজের ওপর বিপজ্জনক ট্যাকলের জন্য জেন্স ক্যাস্ট্রো লাল কার্ড দেখেন। রেফারি শাসা স্টেগেম্যান ভিএআরের পর সিদ্ধান্তটি নিশ্চিত করেন।
প্রথমার্ধে গোল না পেলেও দ্বিতীয়ার্ধে ঝড় তোলে বায়ার্ন। ৬৪তম মিনিটে ইয়ানিক এঙ্গেলহার্টের ব্লক থেকে ফেরত বলটি বাঁ-পায়ে জালে জড়ান জশুয়া কিমিখ। মাত্র পাঁচ মিনিট পর মাইকেল ওলিসের ক্রস থেকে সহজ ফিনিশে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন রাফায়েল গুয়েরেইরো।
৭৫ মিনিটে পেনাল্টি পেয়ে ম্যাচে ফিরতে পারতো গ্লাডবাখ, কিন্তু কেভিন স্টোগারের শট পোস্টে লেগে ফিরে আসে। শেষ দিকে (৮০ মিনিটে) বদলি খেলোয়াড় লেনার্ট কার্ল বাঁকানো শটে গোল করে ৩-০ ব্যবধান নিশ্চিত করেন।
এমএমআর