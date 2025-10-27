  2. খেলাধুলা

শ্বাসরুদ্ধকর এল ক্ল্যাসিকোয় বার্সাকে হারালো রিয়াল

প্রকাশিত: ০১:০৭ এএম, ২৭ অক্টোবর ২০২৫
এল ক্ল্যাসিকো একেই বলে। প্রতিটি ক্ষণে ক্ষণে উত্তেজনা, শ্বাসরূদ্ধকর পরিস্থিতি। আক্রমণ আর পাল্টা আক্রমণ, গোল-অফসাইড, পেনাল্টি আর দুই দলের খেলোয়াড়দের মাঝে উত্তেজনা, যার ঢেউ আছড়ে পড়ে গ্যালারিতেও। রোববার রাতে রিয়াল মাদ্রিদ বনাম বার্সেলোনা এল ক্ল্যাসিকোয় এসবের কোনো কিছুরই কমটি ছিল না। শেষ মুহূর্তে রেফারিকে লাল কার্ডও বের করতে হয়েছিল।

শ্বাসরুদ্ধকর এই এই ম্যাচে অবশেষে বার্সেলোনাকে ২-১ গোলে হারালো রিয়াল মাদ্রিদ। শুধু তাই নয়, এই জয়ের মধ্য দিয়ে নুষ্ঠিত উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচে রিয়ালের গোল দুটি করেন কিলিয়ান এমবাপে ও জুদ বেলিংহ্যাম। অপরদিকে, বার্সেলোনার একমাত্র গোলটি করেন ফারমিন লোপেজ।

খেলার শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ছিল রিয়াল মাদ্রিদ। প্রথম ১৫ মিনিটে রেফারির সিদ্ধান্তে দুটি মুহূর্তে ভিএআরের হস্তক্ষেপে একবার পেনাল্টি বাতিল এবং একবার গোল বাতিল হয়। এরপর ২২তম মিনিটে বেলিংহ্যামের অ্যাসিস্টে দুর্দান্ত ফিনিশিংয়ে গোল করেন ফরাসি তারকা এমবাপে, যা রিয়ালকে এগিয়ে দেয় ১-০ ব্যবধানে।

৩৮তম মিনিটে বার্সেলোনার তরুণ মিডফিল্ডার ফারমিন লোপেজ গোল করে ম্যাচে সমতা ফিরিয়ে আনেন (১-১)। কিন্তু বিরতির আগেই, ৪৩তম মিনিটে আবারও জ্বলে ওঠেন জুড বেলিংহ্যাম। এমবাপের পাস ধরে নিখুঁত ফিনিশিংয়ে তিনি রিয়ালকে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেন — যা শেষ পর্যন্ত জয় নিশ্চিত করে।

দ্বিতীয়ার্ধে রিয়াল আরও একটি সুযোগ পেয়েছিল ব্যবধান বাড়ানোর। ৫২তম মিনিটে এমবাপে পেনাল্টির বাঁশি জানা নিলেও, বার্সেলোনা গোলরক্ষক ভইচেখ শেজনি দারুণ সেভ করে দলকে রক্ষা করেন।

শেষ মুহূর্তে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে যখন (৯০+১০মিনিটে) বার্সেলোনার পেদ্রি লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন। সেই সময় বেঞ্চ থেকে উভয় দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনাও ঘটে।

এই জয়ে ১০ ম্যাচে রিয়াল মাদ্রিদ ৫ পয়েন্টের ব্যবধানে বার্সেলোনার চেয়ে এগিয়ে গেলো। ১০ ম্যাচে রিয়ালের পয়েন্ট ২৭। সমান ম্যাচে বার্সার পয়েন্ট ২২।

লা লিগায় রিয়ালের এটি ছিল মৌসুমে ১৩ ম্যাচে ১২তম জয়; একমাত্র পরাজয়টি এসেছিল সেপ্টেম্বর মাসে অ্যাতলেতিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে ৫-২ গোলে।

অন্যদিকে, সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে এটি ছিল বার্সেলোনার মৌসুমের তৃতীয় পরাজয়। তারা এর আগে ঘরের মাঠে চ্যাম্পিয়নস লিগে পিএসজির কাছে ২-১ ও লা লিগায় সেভিয়ার কাছে ৪-১ গোলে হেরেছিল।

