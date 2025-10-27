  2. খেলাধুলা

টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ২৭ অক্টোবর, ২০২৫

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৫৩ এএম, ২৭ অক্টোবর ২০২৫
ক্রিকেট

বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
প্রথম টি-টোয়েন্টি
সরাসরি, সন্ধ্যা ৬টা,
নাগরিক টিভি, টি স্পোর্টস

জাতীয় ক্রিকেট লিগ

সিলেট–ময়মনসিংহ
সরাসরি, সকাল ৯–৩০ মি.
বিসিবি ইউটিউব চ্যানেল

ঢাকা–রংপুর
সরাসরি, সকাল ৯–৩০ মি.
বিসিবি ইউটিউব চ্যানেল

খুলনা–বরিশাল
সরাসরি, সকাল ৯–৩০ মি.
বিসিবি ইউটিউব চ্যানেল

রাজশাহী–চট্টগ্রাম
সরাসরি, সকাল ৯–৩০ মি.
বিসিবি ইউটিউব চ্যানেল

ফুটবল

স্প্যানিশ লা লিগা
রিয়াল বেতিস-অ্যাতলেতিকো মাদ্রিদ
সরাসরি, রাত ২টা
রাজধানী টিভি ও বিগিন অ্যাপ, ফ্যানকোড

টেনিস

প্যারিস মাস্টার্স
সরাসরি, বিকেল ৪টা
সনি স্পোর্টস টেন ৫

