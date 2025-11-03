অ্যাশেজের জন্য টি-টোয়েন্টি ছাড়লেন ট্রাভিস হেড

অ্যাশেজের জন্য টি-টোয়েন্টি ছাড়লেন ট্রাভিস হেড
অস্ট্রেলিয়ান বাঁহাতি ওপেনিং ব্যাটার ট্রাভিস হেড ভারতের বিপক্ষে চলমান টি-টোয়েন্টি সিরিজের শেষ দুই ম্যাচে আর খেলবেন না। তিনি এখন মনোযোগ দিচ্ছেন অ্যাশেজ সিরিজের প্রস্তুতিতে, যেখানে তিনি দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার হয়ে শেফিল্ড শিল্ড-এর পরবর্তী রাউন্ডে খেলবেন।
আগামী সপ্তাহে হোবার্টে তাসমানিয়ার বিপক্ষে ম্যাচে খেলবেন হেড— এটি হবে জুলাইয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের পর তার প্রথম প্রথম শ্রেণির ম্যাচ।
হেড গত এক মাসে সীমিত ওভারের ক্রিকেটে ফর্মে কিছুটা খরা পেরিয়েছেন। তিনি শেষ আট ইনিংসে (ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি মিলিয়ে) সর্বোচ্চ ৩১ রান করেছেন, যদিও আগস্টে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ১৪২ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলেছিলেন।
অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট দলে নম্বর ৫ ব্যাটার হিসেবে হেড অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তার কাউন্টার-অ্যাটাকিং ব্যাটিং স্টাইল ম্যাচের গতিপথ বদলে দিতে পারে। জানা গেছে, এই ফার্স্ট-ক্লাস ম্যাচ খেলার সিদ্ধান্ত মূলত হেডের নিজেরই ছিল— যাতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম টেস্টের আগে লাল বলের প্রস্তুতি নেওয়া যায়।
এই রাউন্ডে শেফিল্ড শিল্ডে অস্ট্রেলিয়ার বেশিরভাগ টেস্ট তারকাই খেলবেন। জশ হ্যাজলউড ও মিচেল স্টার্ক নিউ সাউথ ওয়েলসের হয়ে ভিক্টোরিয়ার বিপক্ষে খেলবেন, তাদের সঙ্গে থাকবেন নাথান লায়ন।
শন অ্যাবটও টি-টোয়েন্টি সিরিজ শেষে সেই দলে যোগ দেবেন। স্টিভেন স্মিথ কুইন্সল্যান্ডের বিপক্ষে দ্বিতীয় ম্যাচে খেলবেন; আগের ম্যাচে তিনি ১১৮ রান করেছিলেন।
স্কট বোল্যান্ড ভিক্টোরিয়ার হয়ে মৌসুমের তৃতীয় ম্যাচে ফিরবেন। ক্যামেরন গ্রিন ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার হয়ে খেলবেন কুইন্সল্যান্ডের বিপক্ষে, যেখানে তিনি ইনজুরি থেকে ফিরে প্রথমবারের মতো বল করতেও পারেন।
মার্নাস লাবুশেনও সম্ভবত খেলবেন, যেহেতু তিনি টেস্ট দলে ফিরবেন নিশ্চিত। ম্যাট রেনশও ওপেনার হিসেবে আলোচনায় আছেন।
দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার হয়ে হেডের সঙ্গে থাকবেন অ্যালেক্স ক্যারি। ব্রেন্ডন ডগেটও সেই ম্যাচে অংশ নেবেন, যিনি ব্যাকআপ ফাস্ট বোলার হিসেবে জাতীয় দলের দলে ডাক পেতে পারেন।
লেগস্পিনার তানভির সাংঘাকে টি-টোয়েন্টি স্কোয়াড থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, তিনি সোমবার নিউ সাউথ ওয়েলসের হয়ে ওয়ানডে কাপ ম্যাচে খেলবেন। তিনি এতদিন ছিলেন অ্যাডাম জাম্পার ব্যাকআপ হিসেবে, যিনি দ্বিতীয় সন্তানের জন্মের অপেক্ষায় আছেন।
এছাড়া বাঁ-হাতি পেসার বেন ডোয়ারশুইস কাফ ইনজুরি কাটিয়ে দলে ফিরেছেন এবং তিনি ভারতের বিপক্ষে শেষ দুই টি-টোয়েন্টি ম্যাচে খেলবেন, যেগুলো অনুষ্ঠিত হবে গোল্ড কোস্ট ও ব্রিসবেনে।
ভারতের পাঁচ উইকেটের জয়ে টি-টোয়েন্টি সিরিজ বর্তমানে ১-১ সমতায় রয়েছে। পরবর্তী ম্যাচগুলোই নির্ধারণ করবে সিরিজের ভাগ্য — কিন্তু ট্রাভিস হেডের মনোযোগ এখন পুরোপুরি লাল বলের অ্যাশেজে।
আইএইচএস/