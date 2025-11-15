জোড়া গোলে জার্মানিকে শীর্ষে তুললেন ওল্টামেড

জোড়া গোলে জার্মানিকে শীর্ষে তুললেন ওল্টামেড
বিশ্বকাপ বাছাইয়ে জার্মানির জন্য ম্যাচটা ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, শীর্ষস্থান ধরে রাখতে হলে এই ম্যাচে জয়ের বিকল্প নেই। স্লোভাকিয়া যেভাবে চোখ রাঙাচ্ছে ‘এ’ গ্রুপে তাতে জার্মানির সামনে এখন হোঁচট খাওয়া মানেই বিশ্বকাপের বাছাই পর্ব থেকেই ছিটকে পড়ার মত অবস্থা হওয়া।
জার্মানদের জন্য অপরিহার্য কাজটি করে দিলেন নিউক্যাসলের তরুণ ফরোয়ার্ড নিক ওল্টামেড। তার জোড়া গোলের লুক্সেমবার্গকে ২-০ ব্যবধানে হারালো জার্মানি। সে সঙ্গে ৪ ম্যাচে পূর্ণ ১২ পয়েন্ট নিয়ে ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ‘এ’ গ্রুপের শীর্ষে থাকলো জার্মানি। একই দিনে নর্দান আয়ারল্যান্ডকে ১-০ গোলে হারানো স্লোভাকিয়ারও সমান ১২ পয়েন্ট।
লুক্সেমবার্গ সিটিতে অনুষ্ঠিত গ্রুপ ‘এ’-এর ম্যাচে ২২ বছর বয়সী ওল্টামেড দ্বিতীয়ার্ধে জোড়া গোল বরেন। ফলে হুলিয়ান নাগেলসম্যানের দল শীর্ষস্থান ধরে রেখেই সোমবার স্লোভাকিয়ার বিপক্ষে মাঠে নামবে। ওই ম্যাচটি জিতলেই সরাসরি বিশ্বকাপে জায়গা করে নেবে চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। লেইপজিগে সামান্য ভুলও জার্মানিকে প্লে-অফের ঝুঁকিতে ফেলতে পারে।
গত মাসে লুক্সেমবার্গকে ৪-০ ব্যবধানে হারায় জার্মানি। ফিরতি লেগের ম্যাচে জার্মানিকে এবার অনেক কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়। লিভারপুলে যোগ দেওয়ার পর থেকেই আলোচনায় থাকা ফ্লোরিয়ান ভির্ৎজ শুরুতেই গোলের দারুণ একটি প্রচেষ্টা চালান। তার দুর্দান্ত একটি শট লুক্সেমবার্গ গোলরক্ষক অ্যান্থনি মোরিস দারুণভাবে সেভ করেন।
ওয়েলডেনার অ্যান্টনের হেডও ঠেকিয়ে দেন মোরিস। অন্যদিকে, লুক্সেমবার্গও কয়েকটি ভাল সুযোগ তৈরি করে, বিশেষ করে দানেল সিনানি দুইবার জার্মানিকে ভড়কে দিয়েছিলেন।
৪৯তম মিনিটে অবশেষে গোল পায় জার্মানি। লেরয় সানে ডান দিক দিয়ে দুর্দান্ত এক দৌড়ে এসে বক্সের মাঝে নিচু করে বল বাড়ান। সেখানে দৌড়ে এসে ওল্টামেড বল ঠেলে দেন জালের নিচের কোনায়, জার্মানি ১-০।
খুব দ্রুতই সমতা ফেরাতে পারত লুক্সেমবার্গ। আইমান দারদারি পোস্টে শট লাগান। কিন্তু ৬৯তম মিনিটে আবারও সানের অবদান থেকে ম্যাচের দ্বিতীয় গোল করেন ওল্টামেড। রিডলে বাকু বক্সের লাইনে দারুণ টার্ন নিয়ে ওল্টামেডকে পাস দিলে তিনি নিখুঁত চিপে বল তুলে দেন গোলরক্ষকের ওপর দিয়ে—২-০।
ভির্ৎজ, পাভলোভিচ, নমেচা এবং জেমি লেভেলিং— সবার শটই একের পর এক রুখে দেন মোরিস। ফলে ব্যবধান না বাড়লেও জার্মানি সহজেই ধরে রাখে তাদের জয়।
