সিজেকেএস তায়কোয়ানদো উপ-কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত

সিজেকেএস তায়কোয়ানদো উপ-কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত
চট্টগ্রাম জেলা ক্রীড়া সংস্থার (সিজেকেএস) তায়কোয়ানদো উপ-কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (১৫ নভেম্বর) রাতে সংস্থাটির কনফারেন্স রুমে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় সিজেকেএস তায়কোয়ানদো উপ-কমিটির চেয়ারম্যান সাজ্জাদ মাহমুদের সভাপতিত্বে এবং সম্পাদক মো. কামরুল হুদার সঞ্চালনায় উপস্থিত ছিলেন সদস্য আব্দুল হান্নান, মো. ইলিয়াস, মো. রফিক হায়দার, মনির হোসাইন ও অ্যাডভোকেট আজিম উদ্দিন লাভলু।
সভায় নতুন টুর্নামেন্ট আয়োজন, বাজেট প্রণয়ন ও নিজস্ব মাঠ তৈরিসহ তায়কোয়ানদো খেলার উন্নয়নে নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।
তায়কোয়ানদো চেয়ারম্যান সাজ্জাদ মাহমুদ বলেন, তায়কোয়ানদো জাতীয় পর্যায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ খেলা। অলিম্পিকেও এ খেলা স্থান পেয়েছে। তায়কোয়ানদো থেকে বহু কিংবদন্তি খেলোয়াড় তৈরি হয়েছেন। চট্টগ্রামের তায়কোয়ানদোকে জাতীয় পর্যায়ে যাতে রিপ্রেজেন্ট (প্রতিনিধিত্ব) করা যায় সে চেষ্টা অব্যাহত থাকবে। এই ঘাটতি পূরণে কমিটির সদস্যরা সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে।
বক্তারা জানান, চট্টগ্রাম বাংলাদেশের তায়কোয়ানদো ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। খেলাটিকে আরও জনপ্রিয় ও আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবেন।
সভা শেষে চট্টগ্রামে তায়কোয়ানদো খেলাকে আরও এগিয়ে নিতে এবং নতুন প্রজন্মকে এ খেলায় সম্পৃক্ত করতে সম্মিলিতভাবে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন উপস্থিত সদস্যরা।
এতে প্রতিযোগিতার বাজেট প্রণয়ন, ম্যানেজার নির্ধারণ এবং কোচ মনোনয়নসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।
