টেবিল টেনিসে রৌপ্যজয়ী জাবেদ-খই খই পাবেন লাখ টাকা করে পুরস্কার

টেবিল টেনিসে রৌপ্যজয়ী জাবেদ-খই খই পাবেন লাখ টাকা করে পুরস্কার
নভেম্বর মাসে ক্রীড়াঙ্গন থেকে এসেছে কয়েকটি আন্তর্জাতিক সাফল্য। সেগুলোর মধ্যে একটি হলো- ইসলামিক সলিডারিটি গেমসে টেবিল টেনিসে রৌপ্য জয়। সৌদি আরবের রিয়াদে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ ইসলামিক সলিডারিটি গেমসে টেবিল টেনিসে ইতিহাস গড়েছে মিশ্র দ্বৈত ইভেন্টে মো. জাবেদ আহমেদ এবং খই খই সাই মারমা জিতেছেন রৌপ্য পদক। এটিই টেবিল টেনিসে বাংলাদেশের বড় আন্তর্জাতিক সাফল্য।
ঢাকায় অনুষ্ঠিত এশিয়ান আরচারিতে পদক জেতা তিনজনকে ১০ লাখ টাকা করে ৩০ লাখ টাকা পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। জাতীয় ফুটবল দল ভারতকে হারানোয় তিনি পুরস্কার ঘোষণা করেছেন ২ কোটি টাকা। তবে টেবিল টেনিসে এই সাফল্যের পর এখনো সরকারী পর্যায় থেকে তেমন কোনো আশ্বাস পাননি দুই খেলোয়াড়।
ইসলামিক সলিডারিটি গেমসে টেবিল টেনিসের এই সাফল্য ও নিজেদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা উপস্থাপনের জন্য বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ টেবিল টেনিস ফেডারেশন আয়োজন করেছিল সংবাদ সম্মেলন। বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের ডাচ বাংলা ব্যাংক অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এই সংবাদ সম্মেলনে ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মাকসুদ আহমেদ সনেট ঘোষণা দিয়েছেন, জাবেদ এবং খই খইকে এক লাখ টাকা করে পুরস্কার দেওয়া হবে।
তিনি বলেন, ‘ফেডারেশনের আর্থিক সংকট থাকলেও দেশের টেবিল টেনিসের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় সাফল্যকে সম্মান জানাতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।’ তিনি আশা করছেন ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, এনএসসি ও অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন থেকে খেলোয়াড়রা সম্মাননা পাবেন।
গায়ানাকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠেছিল বাংলাদেশ দল। কোয়ার্টারে মালদ্বীপকে হারানোর পর সেমিফাইনালে জায়গা করে নিয়েছিলেন জাবেদ-খই খই জুটি। সেমিফাইনালে ওঠার পরই নিশ্চিত হয়েছিল ব্রোঞ্জ। সেমিফাইনালে বাহরাইনকে ৩-১ সেটে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে বাংলাদেশ। শিরোপা লড়াইয়ে শক্তিশালী তুরস্কের কাছে হেরে রৌপ্য জিতেই ইতিহাস রচনা করে এই জুটি। তারা দেশে ফেরেন ১৪ নভেম্বর বিকেল সাড়ে তিনটায়।
সংবাদ সম্মেলনে জাতীয় দলের কোচ মোস্তফা বিল্লাহ বলেন, ‘এটি টেবিল টেনিসের ৫৩ বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় অর্জন। খেলোয়াড়দের পেশাদারিত্ব, নিষ্ঠা এবং সর্বোচ্চ চেষ্টা থেকেই এসেছে সাফল্য। ইসলামিক সলিডারিটি গেমস অলিম্পিক বা এশিয়ান গেমসের মতো মর্যাদাপূর্ণ না হলেও এই রৌপ্য জয় বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনের জন্য বড় অর্জন।’
পদকজয়ী জাবেদ আহমেদ বলেন, ‘এই পদক হঠাৎ পাওয়া নয়। বছরের পর বছর পরিশ্রম এবং মানসিক শক্তির ফল এটি। জাতীয় দলের খেলোয়াড়দের জন্য মাসিক বেতন বা ন্যূনতম আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে না পারায় খেলোয়াড়রা পরিবার ও খরচ নিয়ে চিন্তায় থাকেন। তাতে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে উন্নতি ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে।’
সাধারণ সম্পাদক জানিয়েছেন, আন্তর্জাতিক সাফল্য ধরে রাখতে ইরান ও ভারতের কোচ আনার বিষয়ে আলোচনা চলছে। তবে আর্থিক সংকট এবং ভেন্যুর ঘাটতি টেবিল টেনিসের জন্য বড় বাধা। ফেব্রুয়ারিতে দায়িত্ব নেওয়ার পর এই কমিটি কয়েকটি আন্তর্জাতিক আসরে অংশ নেওয়া সম্ভব হয়েছে। সামনে জাতীয় লিগ ও ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজনের প্রস্তুতি চলছে এবং এরপর নির্বাচন আয়োজন করা হবে।
আরআই/আইএইচএস