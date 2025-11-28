নতুনদের নিয়ে ‘ক্রীড়া সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি’ কর্মশালা অনুষ্ঠিত
যারা ক্রীড়া সাংবাদিকতা পেশায় আসতে আগ্রহী, তাদের জন্য দিনব্যাপি একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করেছিল বিশ্বের প্রথম ক্রীড়া বিষয়ক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম গেমপ্লিফাই (gameplify.xyz)। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাংবাদিকতা ও অন্যান্য বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ ছিল এই কর্মশালায়।
বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন (বিওএ) অডিটোরিয়ামে শুক্রবার সকাল ১০টায় শুরু হয়ে কর্মশালা শেষ হয় বিকাল সাড়ে ৪টায়। কর্মশালায় অংশ নেওয়াদের মধ্যে কুইজ অনুষ্ঠিত হয় এবং বিজয়ীদের সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।
‘ক্রীড়া সাংবাদিকতার হাতেখড়ি: খেলার গল্প, খবরে প্রাণ’- শীর্ষক এই কর্মশালায় অংশগ্রহণের জন্য পাঁচ শতাশিক আগ্রহী নিবন্ধন করেন। তাদের মধ্যে লটারির মাধ্যমে সরাসরি অডিটোরিয়ামের কর্মশালায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পান ১৭০ জন। বাকিদের অনেকে অনলাইনের মাধ্যমে অংশ নেন কর্মশালায়।
ক্রীড়া সাংবাদিক হতে আগ্রহীদের খেলাধুলার আইন-কানুন, পেশাদারিত্ব, রিপোর্টিং, ফিচার-সাক্ষাৎকার লেখার নিয়ম, বিশ্লেষণ, টিভি জার্নালিজম, স্ক্রিপ্ট রাইটিং, মোজো জার্নালিজম, অনলাইন জার্নালিজম সম্পর্কে নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে নানা পরামর্শ দেন দেশের কয়েকজন সিনিয়র ক্রীড়া সাংবাদিক ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব। আগ্রহীদের নানা কৌতুহলী প্রশ্নের উত্তরও দেন তারা।
বর্তমানে ক্রীড়া সাংবাদিকতার গুরুত্বের বিষয়টি তুলে ধরে জনপ্রিয় পাক্ষিক ক্রীড়াজগতের সম্পাদক দুলাল মাহমুদ বলেছেন, ‘একটা সময় ক্রীড়া সাংবাদিকতাকে খুব একটা গুরুত্ব দেওয়া হতো না। অধিকাংশ পত্রিকায় এক-আধজন কাজ করতেন। ধাপে ধাপে সেই মনোভাবের পরিবর্তন ঘটেছে। কোনো পত্রিকায় ১৩-১৪ জন ক্রীড়া সাংবাদিকও নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। শুধু খেলাধুলা কভার করার জন্য নিয়োগ দেওয়া হয় ফটো সাংবাদিক। বেতন ও সম্মান বৃদ্ধি পাওয়ায় পেশা হিসেবে ক্রীড়া সাংবাদিকতা আকর্ষণীয় হয়ে ওঠেছে।’
অনলাইট প্ল্যাটফর্ম ‘নটআউটনোমান’র নোমান মোহাম্মদ আগামীর ক্রীড়া সাংবাদিকদের বৃত্ত ভাঙার মানসিকতা নিয়ে এই পেশায় আসার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, ‘একটা প্রতিবেদন লিখতে হলে আমি যেটা করি, শুরু আর শেষটা লিখি। মাঝের বিষয়গুলো শুরু আর শেষের সাথে সঙ্গতি রেখে লিখি। বন্ধুদের সাথে গল্প করতে গেলে আমরা যেভাবে কথাগুলো বলি, ঠিক সেভাবে লেখার চেষ্টা করি। নিউজের শুরু এবং শেষটা ভাবতে পারলে সবকিছু সহজ হয়ে যায়। শখ আর আবেগের মধ্যে পার্থক্য আছে। এই পেশায় আসতে হলে আবেগ, খেলার প্রতি নিবিড় ভালোবাসা থাকতে হবে। বৃত্ত ভাঙার মানসিকতা থাকতে হবে, প্রথা ভাঙার মানসিকতা থাকতে হবে।’
চ্যানেল-২৪ এর সাংবাদিক ও বাংলাদেশ স্পোর্টস প্রেস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রেজওয়ান উজ জামান রাজিব সঠিক তথ্য প্রকাশের উপর গুরুত্ব দেওয়ার প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। নানা সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম, এআই প্রযুক্তির ভিড়ে তথ্যপ্রবাহের সত্যতা নিশ্চিতে সাবধান হওয়া জরুরি বলে মনে করেন তিনি।
রাজিব বলেছেন, ‘টেলিভিশনে একটা প্রতিবেদনের জন্য খুব বেশি সময় বরাদ্দ থাকে না। অল্প সময়ে সবকিছু সঠিকভাবে তুলে ধরতে হলে সাবধানী হতে হবে। প্রয়োজনে নির্দয় হতে হবে, যে তথ্যগুলো তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলো ফেলে দিতে হবে। তথ্য সঠিক হওয়া সবচেয়ে জরুরি। এটা নিশ্চিত করার জন্য সবসময় ক্রসচেক করতে হবে।’
দেশ রুপান্তরের সাবেক সম্পাদক ও বিএসপিএ'র সাবেক সভাপতি মোস্তফা মামুন আগামী দিনের ক্রীড়া সাংবাদিকদের মাঠে যাওয়ার প্রতি আগ্রহী হওয়ার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন এভাবে, ‘অন্যের কাছে থেকে শোনা, টিভিতে বা অন্য কোনো মাধ্যমে পাওয়া তথ্য রিপোর্টিংয়ের জন্য যথেষ্ট নয়। মাঠের রিপোর্টিংয়ের জন্য মাঠেই যেতে হবে। খেলা সম্প্রচার হওয়া ক্রীড়া সাংবাদিকদের কাজ আরও কঠিন করে তুলেছে। কেননা, এখন সবাই খেলাটা দেখছে। নতুন কিছু যোগ করতে হলে, নতুন তথ্য বের করতে হলে মাঠেই যেতে হবে। মাঠে গেলেই কেবল এর ভেতরে-বাইরের সবকিছু অনুভব করা যায়। যেটা মাঠের ভেতরের ও বাইরের রিপোর্টারকে আলাদা করে দিবে।’
কর্মশালায় উপস্থিতি ছিলেন গেমপ্লিফাই (gameplify.xyz) সিইও মাহফুজুর রহমান। সশরীরে উপস্থিত থাকতে না পারলেও যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভিডিও বার্তার মাধ্যমে নিজের ভাবনা তুলে ধরেন গেমপ্লিফাই (gameplify.xyz)-এর প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান মশিউর রহমান।
ভিডিও বার্তায় মশিউর রহমান বলেছেন, ‘এই ওয়ার্কশপে যোগ দেওয়ার জন্য সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের যুগে মানুষ সবকিছুর সঙ্গেই একাত্ম হতে চায়। সুপারবোল থেকে ফিফা বিশ্বকাপ-সব জায়গাতেই মানুষ যুক্ত হতে চায়। গেমপ্লিফাই (gameplify.xyz) এই আগ্রহীদের জন্য একটা কার্যকরী প্ল্যাটফর্ম। ফেইসবুক, ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউবসহ আরও অনেক সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম রয়েছে, এআই এসেছে, কিন্তু এটা মানুষের বিশ্বস্ততা পুরোপুরি অর্জন করতে পারেনি। গেমপ্লিফাই (gameplify.xyz) বিশ্বস্ততার সাথে কাজ করে যেতে আগ্রহী। এজন্য গেমপ্লিফাই (gameplify.xyz) আগামীতেও এ ধরনের কর্মশালা ও ট্রেনিং আয়োজন অব্যাহত রাখবে। সবার জন্য শুভকামনা।’
আরআই/এমএমআর/এএসএম