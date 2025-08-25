  2. ক্যাম্পাস

ভিপিপ্রার্থী আবিদুল

ক্যাম্পাসে সহনশীল রাজনীতির চর্চা চেয়েছি, কিন্তু ষড়যন্ত্র হচ্ছে

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:১৫ পিএম, ২৫ আগস্ট ২০২৫
ক্যাম্পাসে সহনশীল রাজনীতির চর্চা চেয়েছি, কিন্তু ষড়যন্ত্র হচ্ছে
সংবাদ সম্মেলনে আবিদুল ইসলাম খানসহ অন্যরা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ছাত্রদলের ভিপিপ্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান বলেছেন, আমরা ৫ আগস্ট পরবর্তীসময়ে ক্যাম্পাসে একটা সহনশীল রাজনীতির চর্চা চেয়েছি। কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে বারবার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে।

সোমবার (২৫ আগস্ট) বিকেল ৫টায় মধুর ক্যান্টিনে ডাকসুর সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।

আবিদুল বলেন, আমরা আশঙ্কা করছি গুপ্ত সংগঠন বা অন্যান্য সংগঠন আমাদের প্রার্থীদের রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে না পেরে মিথ্যা প্রোপাগান্ডা চালাবে। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনলাইন গ্রুপে প্রতিনিয়ত প্রোপাগান্ডা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রশাসনের উচিত এসব গ্রুপ নিয়ন্ত্রণ করা।

তিনি অভিযোগ করে বলেন, উমামা ফাতেমা রোকেয়া হলে প্রবেশের ফলে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। যদিও নির্বাচনকেন্দ্রিক মেয়েদের প্রবেশ শিথিল করা হয়েছে। কিন্তু সেটি শুরু হবে আগামীকাল থেকে। উমামা যদিও ক্ষমা চেয়েছেন, কিন্তু আইন অমান্য করে ক্ষমা চাইলেই তো হয় না। এটিকে স্বাভাবিক করা হয়। আশা করি নির্বাচন কমিশন এটি নিয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নেবে।

স্যার এ এফ রহমান হলের প্রভোস্ট কাজী মাহফুজুল হক সুপান শিবির ও বাগছাসকে সরাসরি পেট্রোনাইজ করছেন বলে অভিযোগ করেন আবিদ। কাজী মাহফুজুল হক সুপানের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন বলেও জানান তিনি।

সংবাদ সম্মেলনে ছাত্রদলের প্যানেলের জিএস প্রার্থী তানভীর বারী হামিম, এজিএস প্রার্থী তানভীর আল হাদী মায়েদসহ অন্য সম্পাদক প্রার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

