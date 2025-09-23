জবিতে ছাত্রদলের ৩ দিনব্যাপী জরুরি স্বাস্থ্যসেবা ও ওষুধ বিতরণ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে (জবি) ছাত্রদলের উদ্যোগে তিন দিনব্যাপী জরুরি স্বাস্থ্যসেবা ও ওষুধ বিতরণ কর্মসূচি শুরু হয়েছে।
মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১টার দিকে শহীদ সাজিদ ভবনের নিচে এ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সাবিনা শরমীন।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অধ্যাপক সাবিনা বলেন, গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে ছাত্ররাজনীতির ধারা বদলেছে। ছাত্রদের কল্যাণেই ছাত্ররাজনীতি হওয়া উচিত। জবি ছাত্রদল যে মেডিকেল ক্যাম্প আয়োজন করেছে, তা শিক্ষার্থীদের উপকারে আসবে।
কর্মসূচির প্রথম দিনে নারী শিক্ষার্থীদের জন্য গাইনি সেবা ও বিনা মূল্যে ওষুধ বিতরণ করা হয়। এদিন এরই মধ্যে দুই শতাধিক শিক্ষার্থী সেবা নিয়েছেন বলে জানান জবি ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক রূপন্তী রত্না।
রূপন্তী বলেন, ‘প্রথম দিনে আমরা গাইনি সেবা দিয়েছি। আগামী বুধবার স্কিন বিভাগ এবং বৃহস্পতিবার মেডিসিন বিভাগে সেবা দেওয়া হবে।’
এ বিষয়ে জবি ছাত্রদলের সদস্যসচিব শামসুল আরেফিন বলেন, ‘আমরা ধারণা করেছিলাম যে মোটামুটি সাড়া পাবো, কিন্তু আশাতীত সাড়া পেয়েছি। ভবিষ্যতেও আমরা এ ধরনের কার্যক্রম চলমান রাখবো।’
সংগঠনের আহ্বায়ক মেহেদী হাসান হিমেল বলেন, ‘একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে এখানে শিক্ষার্থীরা যে পরিমাণ মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার কথা, তা পাচ্ছেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত চিকিৎসক ও ওষুধের ব্যবস্থা নেই। তাই শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যঝুঁকির কথা বিবেচনা করে আমরা এ কর্মসূচি হাতে নিয়েছি।’
