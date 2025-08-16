গোমস্তাপুরে মাদরাসায় ‘অসুস্থ’ দুই শিশু, হাসপাতালে মৃত্যু

গোমস্তাপুরে মাদরাসায় ‘অসুস্থ’ দুই শিশু, হাসপাতালে মৃত্যু
চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুরে একটি মাদরাসার আবাসিকে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে দুই শিশু। হাসপাতালে ভর্তির পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়েছে।
শনিবার (১৬ আগস্ট) ভোর সাড়ে ৪টার দিকে গোমস্তাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে তাদের মৃত্যু হয়।
ওই শিশুরা হলো, গোমস্তাপুর উপজেলার রাধানগর ইউনিয়নের লেবুডাঙ্গা গ্রামের তরিকুল ইসলামের মেয়ে তানিয়া খাতুন (১২) ও একই ইউনিয়নের বেগপুর গ্রামের সবুর আলীর মেয়ে জামিলা খাতুন (১০)।
স্থানীয়রা জানান, উপজেলার ডুবার মোড় এলাকার শেফালী বেগম মহিলা নুরানী হাফিজিয়া মাদরাসার আবাসিক শিক্ষার্থী তানিয়া ও জামিলা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে ও বমি করে। এসময় মাদরাসার লোকজন ও স্থানীয়রা তাদেরকে গোমস্তাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। পরে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাদের মৃত ঘোষণা করেন।
সকালে মরদেহ দুটি গোমস্তাপুর থানায় নেওয়া হয়। পরে ময়নাতদন্তের জন্য ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা হাসপাতালে মরদেহ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন গোমস্তাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওয়াদুদ আলম।
