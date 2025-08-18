  2. দেশজুড়ে

রেললাইন পার হতে গিয়ে ট্রেনের ধাক্কায় প্রাণ গেলো যুবকের

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি ঈশ্বরদী (পাবনা)
প্রকাশিত: ০১:২৩ পিএম, ১৮ আগস্ট ২০২৫
পাবনার ঈশ্বরদীতে ট্রেনের ধাক্কায় সেলিম হোসেন (৫০) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। সোমবার (১৮ আগস্ট) সকাল ৮টার দিকে ঈশ্বরদী জংশন স্টেশনের দক্ষিণ পাশে সরকারি নাজিম উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে রেললাইনে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত সেলিম হোসেন ঈশ্বরদী পৌর শহরের পূর্বটেংরী ঈদগাহ রোড এলাকার মৃত রমজান আলীর ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ঈশ্বরদী জংশন স্টেশন থেকে ১০০ গজ দক্ষিণে রেললাইন পার হচ্ছিলেন সেলিম। এসময় রাজশাহী-ঈশ্বরদী-ঢাকা রুটে চলাচলকারী মধুমতি এক্সপ্রেস ট্রেনের সঙ্গে ধাক্কা লেগে হাত ও পা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে ঈশ্বরদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। সেখানে ১৫ মিনিট চিকিৎসাধীন অবস্থায় থাকার পর মারা যান তিনি।

ঈশ্বরদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক হাবিবা খাতুন জাগো নিউজকে বলেন, গুরুতর আহত অবস্থায় সেলিম হোসেন নামে ট্রেনে কাটা একজনকে হাসপাতালে আনা হয়। এখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৫ মিনিট পর তিনি মারা যান।

ঈশ্বরদী রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জিয়াউর রহমান জাগো নিউজকে জানান, নিহত সেলিম কানে কম শুনতেন। তিনি রেললাইন পার হওয়ার সময় মধুমতি এক্সপ্রেস ট্রেনের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। পরে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। তার মরদেহ এখন হাসপাতালে রয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

