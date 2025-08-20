কুমিল্লায় ৫২ পাসপোর্টসহ মানবপাচারকারী আটক
কুমিল্লা নগরে বিশেষ অভিযান চালিয়ে সাজেদুল ইসলাম (৩৫) নামে এক মানবপাচারকারী ও পাসপোর্ট দালালকে গ্রেফতার করেছে যৌথবাহিনী। এসময় তার কাছ থেকে ৫২টি পাসপোর্ট, ৩টি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন ও বাটন মোবাইল ফোন ১টি জব্দ করা হয়।
মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) মধ্যরাতে নগরের নোয়াপাড়া এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
বুধবার (২০ আগস্ট) সকালে কুমিল্লা কোতয়ালী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহিনুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
গ্রেফতার সাজেদুল ইসলাম কুমিল্লা আদর্শ সদর উপজেলার হালিমা নগর নোয়াপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। তার বিরুদ্ধে চুরি ও চাঁদাবাজির ঘটনায় দুইটি মামলা রয়েছে।
ওসি মহিনুল ইসলাম জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মঙ্গলবার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে নোয়াপাড়া এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে যৌথবাহিনী। এসময় তার কাছ থেকে ৫২টি পাসপোর্ট জব্দ করা হয়। তার বিরুদ্ধে মানবপাচার, পাসপোর্ট জালিয়াতি, চুরি, চাঁদাবাজি, অপহরণ এবং অস্ত্র রাখাসহ বিভিন্ন অপকর্মের অভিযোগ রয়েছে। চুরি ও চাঁদাবাজির ঘটনায় কোতয়ালি থানায় দুইটি মামলাও রয়েছে। এ ঘটনায়ও তার বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।
জাহিদ পাটোয়ারী/এফএ/জেআইএম