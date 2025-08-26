  2. দেশজুড়ে

জেলের জালে উঠে এলো ২ কেজির ইলিশ

উপজেলা প্রতিনিধি কলাপাড়া (পটুয়াখালী)
প্রকাশিত: ০৮:২৬ এএম, ২৬ আগস্ট ২০২৫
পটুয়াখালীর কুয়াকাটায় জেলের জালে ধরা পড়েছে ১ কেজি ৯৬০ গ্রাম ওজনের এক ইলিশ। মাসুম বিল্লাহ নামে এক জেলে মাছটি ৬ হাজার টাকায় কুয়াকাটা মৎস্য আড়তে বিক্রি করেন।

সোমবার (২৫ আগস্ট) রাতে কুয়াকাটা বাজারের রাব্বানী ফিস আড়তে নিয়ে এলে উন্মুক্ত ডাকের মাধ্যমে ১ লাখ ৩৫ হাজার টাকা মণ দরে ৬ হাজার ৮০ টাকায় মাছটি কিনে নেন সততা ফিসের মালিক সোহাগ হোসেন।

রব্বানী ফিসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. রুবেল জানান, লেম্বুর বন এলাকার জেলে মাসুম সোমবার বিকেলে সমুদ্রে গিয়ে জাল তুলতেই এই মাছটি জালে ধরা পড়ে। তিনি আমার আড়তে মাছ বিক্রি করেন সব সময়। মাঝে মাঝে অনেক জেলে এমন মাছ পেয়ে থাকেন।

জেলে মাসুম বিল্লাহ বলেন, আমরা জেলেরা সমুদ্রে যাই বড় মাছের আশায়। কিন্তু গত কয়েক বছর মাছের পরিমাণ কম। বড় মাছও কমে গেছে, তবে অনেকদিন পর একটি বড় মাছ পেলাম। অন্যান্য মাছ কম পেয়েছি। অনেক ভালো লেগেছে আজকে।

কলাপাড়া উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা অপু সাহা বলেন, বড় ইলিশ মূলত জেলেদের জন্য সুখবর বয়ে আনে। গভীর সমুদ্রের জেলেদের পাশাপাশি উপকূলের জেলেরাও এখন বড় ইলিশ পাচ্ছে।

