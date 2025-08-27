ভারতে প্রবেশের চেষ্টা, ঝিনাইদহ সীমান্তে ৮ বাংলাদেশি আটক
ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্তে অভিযান চালিয়ে ৮ জনকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। আটকদের মধ্যে ৬ জন নারী ও ২ জন পুরুষ।
মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় মহেশপুর ৫৮ বিজিবি ব্যাটালিয়নের সহকারী পরিচালক মুন্সি ইমদাদুর রহমানের পাঠানো প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।
আটক দুই পুরুষ হলেন, ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার বাদুরগাছা গ্রামের বিশ্বনাথ সরকারের ছেলে শান্ত সরকার (২১) ও মাদারীপুর জেলার রাজৈর উপজেলার পুকুরিয়া গ্রামের দশরথ হালদারের ছেলে সুবল হালদার (৬৮)। তবে নারীদের পরিচয় জানা যায়নি।
বিজিবি জানিয়েছে, মহেশপুর ৫৮ বিজিবির অধীন শ্যামকুড় বিওপির বিজিবি সদস্যরা বেলা সাড়ে ১১টার দিকে চেয়ারম্যান ঘাট এলাকা থেকে এক নারীকে আটক করে। এছাড়া একই সময় বাঘাডাঙ্গা বিওপির পৃথক অভিযানে হুদাপাড়া গ্রাম থেকে ৭ বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করে।
আটকরা অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করছিলেন। আটক ৬ নারীকে যশোর জাস্টিস অ্যান্ড কেয়ার সেন্টারে পাঠানো হয়েছে। এছাড়া দুই পুরুষকে মহেশপুর থানায় সোপর্দ করেছে বিজিবি।
মহেশপুর থানার ওসি সাজ্জাদুর রহমান বলেন, বিজিবির হাতে আটক দুই পুরুষ বাংলাদেশির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
