তিনমাস মাদক থেকে বিরত থাকলেই পুরস্কার ঘোষণা গণঅধিকার পরিষদ নেতার
মাদক ও জুয়ামুক্ত সমাজ গঠনে অনন্য উদ্যোগ নিয়েছেন গণঅধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় সহ-আইন সম্পাদক অ্যাডভোকেট হাবিবুর রহমান। তিনি ঘোষণা করেছেন, যারা আগামী তিন মাস মাদক ও জুয়া থেকে বিরত থাকবেন এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান যথাযথভাবে পালন করবেন, তাদের ডিসেম্বর মাসে আলমডাঙ্গা উপজেলার পারকুলা গ্রামের আনন্দবাজারে সংবর্ধনা ও পুরস্কার প্রদান করা হবে। আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে গণনা শুরু হবে।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) আলমডাঙ্গার পারকুলায় নিজ গ্রামে এ কর্মসূচি ঘোষণা করেন তিনি।
ঘোষণা অনুযায়ী, প্রত্যেককে এক হাজার টাকা নগদ পুরস্কার এবং একটি মেডেল দেওয়া হবে। এই উদ্যোগ প্রাথমিকভাবে আলমডাঙ্গা এলাকায় কার্যকর করা হবে এবং সফল হলে তা পরবর্তীতে সারাদেশে সম্প্রসারিত করার পরিকল্পনা রয়েছে।
তবে অ্যাডভোকেট হাবিবুর রহমান সতর্ক করে বলেছেন, যারা মাদক ও জুয়া থেকে সরে দাঁড়াবেন না, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
তিনি পরিবারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, মাদক ও জুয়া পরিবার ও সমাজকে ধ্বংস করে। আমি শপথ নিয়েছি, চুয়াডাঙ্গাকে মাদক ও জুয়ামুক্ত একটি সমাজ উপহার দেব ইনশাআল্লাহ।
হুসাইন মালিক/এফএ/এএসএম