বিল বেশি আসায় বিদ্যুৎকর্মীকে শিকলে বেঁধে রাখলেন নারী গ্রাহক

বিল বেশি আসায় বিদ্যুৎকর্মীকে শিকলে বেঁধে রাখলেন নারী গ্রাহক
বরগুনায় পল্লি বিদ্যুতের বিল বেশি আসায় বিদ্যুতের এক কর্মীকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখার অভিযোগ উঠেছে সিমা আক্তার নামে এক গ্রাহকের বিরুদ্ধে। পরে ঘটনাস্থল থেকে ভুক্তভোগী কর্মীকে উদ্ধার করে অভিযুক্ত ওই নারীকে আটক করে পুলিশ।
মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) রাতে গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বরগুনা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ইয়াকুব হোসাইন।
এর আগে সকালে বরগুনা সদর উপজেলার ৫ নম্বর আয়লা-পাতাঘাটা ইউনিয়নের পাকুরগাছিয়ার সোবাহান মাস্টারের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি ওই নারীর বিরুদ্ধে থানায় মামলা করেছে।
খোঁজ নিয়ে জানা যায়, বরগুনা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির পিসিএম (পিয়ন কাম মেসেঞ্জার) শীব রতন দাস নিয়মিত বিল বিতরণের কাজে সকালে বরগুনা সদর উপজেলার আয়লা-পাতাঘাটা ইউনিয়নের পাকুরগাছিয়া এলাকায় যান। এসময় ওই এলাকার গ্রাহক সোবাহান মাস্টারের বাড়িতে বিদ্যুৎ বিল দিতে গেলে আগস্ট মাসে অতিরিক্ত বিলের অভিযোগ তুলে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন তার মেয়ে সিমা আক্তার। পরে বিদ্যুৎকর্মী শিব রতনকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখেন তিনি। খবর পেয়ে পল্লী বিদ্যুতের কর্মকর্তারা পুলিশকে জানায়, পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে শিব রতনকে উদ্ধার করে এবং অভিযুক্ত সিমা আক্তারকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়।
এ বিষয়ে বরগুনা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ইয়াকুব হোসাইন বলেন, পল্লী বিদ্যুৎ অফিসের কর্মী শিব রতন দাসকে শিকলে বাঁধা অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত সিমা আক্তারকে আটক করেছে পুলিশ। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এ ঘটনায় মামলা দায়ের করেছে। অভিযুক্ত ওই নারীর বিরুদ্ধে এর আগেও চারটি মামলা চলমান রয়েছে।
