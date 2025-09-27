নির্বাচিত সরকার ছাড়া জনগণের সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়: এ্যানি

নির্বাচিত সরকার ছাড়া জনগণের সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়: এ্যানি
নির্বাচিত সরকার ছাড়া কোনোভাবেই জনগণের সমস্যা সমাধান সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির যুগ্ম-মহাসচিব শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি।
শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরে লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার মান্দারী ইউনিয়ন বিএনপি আয়োজিত উঠান বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।
এ্যানি চৌধুরী বলেন, এক বছর হয়ে গেছে, কোনো সরকার নেই কিন্তু। আছে অন্তবর্তীকালীন সরকার, এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দায়িত্ব হলো একদিকে বিচার করা, আরেকদিকে সংস্কার করে নির্বাচন নিয়ে আসা। যে নির্বাচনের মাধ্যমে আপনাদের প্রতিনিধি যিনি আপনাদের রাস্তা, এলাকার উন্নয়ন, স্কুল-কলেজ-মাদরাসা ও সমাজের বিচার সবকিছুকে সমন্বয় করে একটি স্বাভাবিক জীবনযাপনের ব্যবস্থা করবেন, সেই সরকারের অপেক্ষায় আমরা আছি।
এ্যানি বলেন, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদে নির্বাচিত প্রতিনিধি নেই, দেশে নির্বাচিত সরকার নেই। যার কারণে গত এক বছর কিছুটা হলেও আগের ১৭ বছরের যে ছিদ্দত, ওই ছিদ্দত এখনো আমরা টানছি। ব্যাংকে যান, বিচারালয়ে যান, সামাজিক উন্নয়নের কাজে যান, স্কুল-কলেজ সবকিছুতেই অচল অবস্থা। ব্যবসা বাণিজ্য সবকিছু বন্ধ হয়ে গেছে, স্থবির হয়ে রয়েছে। পারিবারিকভাবে সবাই একটা কষ্টের মধ্যে এখনো আছে। এই কষ্ট, এই দুর্ভোগ থেকে বের হয়ে আসতে একটি নির্বাচিত সরকার লাগবে।
এসময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সহ-সভাপতি ওয়াহিদ উদ্দিন চৌধুরী হ্যাপি, চন্দগঞ্জ থানা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এম ইউছুফ ভূঁইয়া ও জেলা মহিলা দলের সভাপতি সাবেরা আনোয়ার প্রমুখ।
কাজল কায়েস/এফএ/এমএস