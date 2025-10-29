দুদিন পর আবার হেমায়েতের কাছে ফিরে এলো সেই বক

দুদিন পর আবার হেমায়েতের কাছে ফিরে এলো সেই বক
অবমুক্তির দুদিন পরই আবারও মালিক হেমায়েত উদ্দিনের কাছে ফিরে এসেছে বাউফলের আলোচিত সেই সাদা বকটি। এ ঘটনায় বিস্ময় প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা।
বুধবার (২৯ অক্টোবর) সন্ধ্যা ৬টার দিকে বকটি বাউফল উপজেলার সূর্যমনি ইউনিয়নের নুরাইনপুর বাজারে হেমায়েত উদ্দিনের স্টেশনারির দোকানে ফিরে আসে। দোকানের সামনে এসে আগের মতোই মালিকের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে বকটি। এ দৃশ্য দেখে আশপাশের মানুষ বিস্ময় আর আনন্দে ভরে ওঠেন।
এর আগে সোমবার (২৭ অক্টোবর) বন বিভাগের কর্মকর্তারা নুরাইনপুর বাজার-সংলগ্ন ‘বকের বাড়ি’ নামে পরিচিত একটি গাছে বকটি অবমুক্ত করেন। কিন্তু মুক্ত হওয়ার পর থেকেই বকটি ছিল নীরব ও নিস্তেজ। খাবার না খেয়ে একাকি সময় কাটাচ্ছিল সে। অবশেষে দুদিন পর নিজের প্রিয় মানুষ হেমায়েতের কাছে ফিরে আসে।
স্থানীয় সূত্র জানায়, প্রায় চার মাস আগে ঝড়ের সময় নুরাইনপুর বাজার-সংলগ্ন খানবাড়ির একটি গাছ থেকে বকের ছানাটি পড়ে যায়। তখন একটি গুইসাপ সেটিকে আক্রমণ করলে স্থানীয় ব্যবসায়ী হেমায়েত উদ্দিন সেটিকে উদ্ধার করেন। এরপর তিনি নিজের সন্তানের মতো যত্ন নিয়ে ছানাটিকে বড় করে তোলেন।
দীর্ঘদিন ধরে দোকানের সামনে হেমায়েতের সঙ্গে বকের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থানীয়দের মধ্যে আলোচনার জন্ম দেয়। এমনকি বকের সঙ্গে হেমায়েতের মমতার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়, যা দেশজুড়ে সাড়া ফেলে।
এ ঘটনায় আবেগাপ্লুত হেমায়েত উদ্দিন বলেন, ‘ওরে যখন ছেড়ে দিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম ও আর ফিরবে না। খেতে না পেয়ে হয়তো মারা গেছে। কিন্তু আল্লাহর রহমতে আমার সঙ্গীটা আবার ফিরে এসেছে। এই বকটির জন্য আমার মনটা খুব খারাপ ছিল। আমার কাছে এখন খুব ভালো লাগছে।’
বাউফল উপজেলা বন বিভাগের কর্মকর্তা বদিউজ্জামান খান বলেন, ‘বকটি এখন কোথাও যাচ্ছে না, বাইরের খাবারও খাচ্ছে না। তাই আপাতত ওকে হেমায়েত উদ্দিনের কাছেই থাকতে দেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে স্বাভাবিকভাবে বড় হলে সে নিজেই উড়ে চলে যাবে।’
