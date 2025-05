‘হেরা ফেরি ৩’ ছাড়ায় পরেশের বিরুদ্ধে মামলার সিদ্ধান্ত অক্ষয়ের

দৃশ্যধারণের কাজ শুরু হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই সিনেমা থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন পরেশ রাওয়াল। এবার এ সহকর্মীর বিরুদ্ধে মামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অক্ষয়। পরেশ বলিউডে পরিচিতি পেয়েছিলেন ‘হেরা ফেরি’সিনেমায় কমেডি চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে। এ সিনেমায় তার ‘বাবু ভাইয়া’ চরিত্র ছিল যা আজও মানুষের মনে জায়গা করে রয়েছে। সম্প্রতি ‘হেরা ফেরি ৩’ আসার খবরে ভীষণ খুশি হয়েছিলেন চলচ্চিত্রপ্রেমীরা। সবাই পর্দায় অক্ষয়, পরেশ এবং সুনীলের জুটি দেখার জন্য অপেক্ষায় ছিলেন।

সবকিছুই ঠিক চলছিল কিন্তু হঠাৎ গত ১৬ মে ‘বলিউড হাঙ্গামা’র সূত্রে জানা যায়, সিনেমা থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন পরেশ রাওয়াল। প্রথমে মনে হয়েছিল পরিচালকের সঙ্গে ক্রিয়েটিভ ডিফারেন্স থাকার কারণে সিনেমা থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন তিনি। যদিও পরে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে পরেশ জানান, সৃজনশীল মতবিরোধের জন্য তিনি সিনেমা থেকে সরে দাঁড়াননি। পরিচালকের প্রতি অগাধ, ভালোবাসা শ্রদ্ধা জানিয়েই তিনি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

তবে কারণ যাই হোক না কেন, জানা যাচ্ছে, মাঝপথে সিনেমা ছেড়ে দেওয়ায় পরেশের বিরুদ্ধে এবার মামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অক্ষয় কুমার। পুরো ব্যাপারটিকে অভিনেতার ‘অপেশাদার’ মনোভাব বলে উল্লেখ করা হয়েছে আইনি কাগজে। শুধু তাই নয়, পরেশকে ন্যায্য মূল্যের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

আইনি কাগজে আরও জানানো হয়েছে, পরেশ রাওয়াল যদি সিনেমাটি না করতে চাইতেন তাহলে চুক্তিতে সই করার আগে অথবা পারিশ্রমিক গ্রহণ করার আগেই জানিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। প্রযোজকের টাকা ব্যয় করার আগে তিনি যদি জানিয়ে দিতেন তাহলে এত ক্ষতি হতো না। বলিউড অভিনেতাদের বুঝতে হবে হলিউড প্রযোজকদের মতো বলিউড প্রযোজকরাও অভিনেতাদের ইচ্ছেমতো সিনেমা ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি মেনে নেবেন না।

দীর্ঘ ৩৫ বছরের ক্যারিয়ারে এই প্রথম অক্ষয় কুমার কোনো সহ অভিনেতার বিরুদ্ধে অপেশাদার আচরণের অভিযোগে মামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যদিও এর আগেও চিত্রনাট্য পছন্দ না হওয়ায় ‘ও মাই গড ২’ সিনেমা ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন পরেশ। শুধু তাই নয়, ‘বিল্লু’ সিনেমায় কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরেও সিনেমা ছেড়ে বেরিয়ে যান এ অভিনেতা।

I wish to put it on record that my decision to step away from Hera Pheri 3 was not due to creative differences. I REITERATE THAT THERE ARE NO CREATIVE DISAGREEMENT WITH THE FILM MAKER . I hold immense love, respect, and faith in Mr. Priyadarshan the film director.