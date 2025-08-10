মেয়েকে নিয়ে বিমানবন্দরে ঐশ্বরিয়া, দেখা গেল অভিষেককেও

মেয়েকে নিয়ে বিমানবন্দরে ঐশ্বরিয়া, দেখা গেল অভিষেককেও
বলিউড অভিনেত্রী ঐশ্বরিয়া রাইকে মেয়ে আরাধ্যা বচ্চনের সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে প্রায়ই দেখা যায়। তিনি আরাধ্যাকে তার সঙ্গে রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন যাতে তিনি মেয়ের সঙ্গে আরও বেশি সময় ব্যয় করতে পারেন। তবে এবার ঐশ্বরিয়া নয়, মেয়ের সঙ্গে দেখা গেল বাবাকেও।
সম্প্রতি বিমানবন্দরে তিনজনকে একসঙ্গে দেখা গেছে। এসময় মা-মেয়ে জুটি তাদের যুগলবন্দি লুক দিয়ে সবার নজর কাড়েন। এই ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এরই মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। দুজনকেই একই রকম পোশাকে দেখা গেছে।
ঐশ্বরিয়ার পরনে ছিল কালো স্কার্ফের সঙ্গে কালো সোয়েট শার্ট, সঙ্গে নীল ডেনিম। মাথায় ছিল টুপি। মেয়ে আরাধ্যাকেও মা ঐশ্বরিয়া রাইয়ের সঙ্গে যুগলবন্দির পোশাকে দেখা গেছে। আরাধ্যা বচ্চন তার মায়ের মতোই কালো পোশাক পরেছিলেন। তিনি মাথায় একটি টুপি পরেছিলেন এবং সাদা স্নিকারের তাকে দারুণ দেখাচ্ছিল।
এইদিন অভিষেকও নিজের লুক দিয়ে সবার নজর কেড়েন। ক্যাজুয়াল পোশাকে দেখা গেল অভিষেকে। তিনি একটি নীল সোয়েট শার্টের সাথে একটি অফ-হোয়াইট জ্যাকেট পরেছিলেন। এর সাথে, তিনি কালো রঙের ট্রাউজার্স এবং স্নিকারের সাথে তাকে দারুণ দেখাচ্ছে।
বিমানবন্দরে অভিষেককে কর্মীদের সঙ্গে করমর্দন করতে দেখা যায়। তার এ ব্যবহার খুব পছন্দ করেন নেটিজেনরা। তবে তারা কোথায় গিয়েছিলেন বা কোথা থেকে ফিরছিলেন, সেটা এখনো জানা যায়নি।
এমএমএফ/এমএস