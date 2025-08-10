  2. বিনোদন

মেয়েকে নিয়ে বিমানবন্দরে ঐশ্বরিয়া, দেখা গেল অভিষেককেও

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:২৬ পিএম, ১০ আগস্ট ২০২৫
মেয়েকে নিয়ে বিমানবন্দরে ঐশ্বরিয়া, দেখা গেল অভিষেককেও
এবার শুধু ঐশ্বরিয়া নয়, মেয়ের সঙ্গে অভিষেককেও দেখা গেছে

 

বলিউড অভিনেত্রী ঐশ্বরিয়া রাইকে মেয়ে আরাধ্যা বচ্চনের সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে প্রায়ই দেখা যায়। তিনি আরাধ্যাকে তার সঙ্গে রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন যাতে তিনি মেয়ের সঙ্গে আরও বেশি সময় ব্যয় করতে পারেন। তবে এবার ঐশ্বরিয়া নয়, মেয়ের সঙ্গে দেখা গেল বাবাকেও।

সম্প্রতি বিমানবন্দরে তিনজনকে একসঙ্গে দেখা গেছে। এসময় মা-মেয়ে জুটি তাদের যুগলবন্দি লুক দিয়ে সবার নজর কাড়েন। এই ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এরই মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। দুজনকেই একই রকম পোশাকে দেখা গেছে।

ঐশ্বরিয়ার পরনে ছিল কালো স্কার্ফের সঙ্গে কালো সোয়েট শার্ট, সঙ্গে নীল ডেনিম। মাথায় ছিল টুপি। মেয়ে আরাধ্যাকেও মা ঐশ্বরিয়া রাইয়ের সঙ্গে যুগলবন্দির পোশাকে দেখা গেছে। আরাধ্যা বচ্চন তার মায়ের মতোই কালো পোশাক পরেছিলেন। তিনি মাথায় একটি টুপি পরেছিলেন এবং সাদা স্নিকারের তাকে দারুণ দেখাচ্ছিল।

এইদিন অভিষেকও নিজের লুক দিয়ে সবার নজর কেড়েন। ক্যাজুয়াল পোশাকে দেখা গেল অভিষেকে। তিনি একটি নীল সোয়েট শার্টের সাথে একটি অফ-হোয়াইট জ্যাকেট পরেছিলেন। এর সাথে, তিনি কালো রঙের ট্রাউজার্স এবং স্নিকারের সাথে তাকে দারুণ দেখাচ্ছে।

আরও পড়ুন:

বিমানবন্দরে অভিষেককে কর্মীদের সঙ্গে করমর্দন করতে দেখা যায়। তার এ ব্যবহার খুব পছন্দ করেন নেটিজেনরা। তবে তারা কোথায় গিয়েছিলেন বা কোথা থেকে ফিরছিলেন, সেটা এখনো জানা যায়নি।

এমএমএফ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

৩ বিলিয়নের রেকর্ড গড়লেন বিটিএসের আরএম

৩ বিলিয়নের রেকর্ড গড়লেন বিটিএসের আরএম

হলিউড
নতুন রূপে চমকে দিলেন মাহি, চেনাই যায় না অভিনেত্রীকে

নতুন রূপে চমকে দিলেন মাহি, চেনাই যায় না অভিনেত্রীকে

টিভি-তারকা
ডিভোর্স হওয়ার দিনই অভিনেত্রীকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন ট্রাম্প

ডিভোর্স হওয়ার দিনই অভিনেত্রীকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন ট্রাম্প

হলিউড