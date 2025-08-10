  2. বিনোদন

ভারত কাঁপাচ্ছে যে অ্যানিমেটেড সিনেমা

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:৩৫ পিএম, ১০ আগস্ট ২০২৫
ভারত কাঁপাচ্ছে যে অ্যানিমেটেড সিনেমা
আয়ের দিক থেকে বড় বড় সিনেমাকে পিছনে ফেলে দিয়েছে ‘মহাবতার নরসিংহ’

নির্মাতা অশ্বিন কুমারের ‘মহাবতার নরসিংহ’ সিনেমাটি প্রতিদিনই নতুন ইতিহাস তৈরি করছে। বক্স অফিসে সিনেমাটি ব্যাপক আয় করছে। আয়ের দিক থেকে এটি অনেক বড় বড় সিনেমাকে পেছনে ফেলেছে।

‘মহাবতার নরসিংহ’ ২৫ জুলাই প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায়। মুক্তির পর থেকেই তুমুল সাড়া মিলেছে দর্শকের। সিনেমাটির হিন্দি সংস্করণ বেশি অর্থ আয় করছে।

‘মহাবতার নরসিংহ’র বাজেট ১৫ কোটি রুপি। এটি বাজেটের থেকে বহুগুণ বেশি আয় করেছে বলে জানা গেল। এরই মধ্যে ‘মহাবতার নরসিংহ’র ১৬তম দিনের সংগ্রহ জানা গেছে, যা বেশ অবাক করার মতো। ছবিটি প্রায় দেড়শ কোটি রুপির ঘরে পৌঁছে গেছে।

‘সাইয়ারা’, ‘সন অফ সর্দার ২’ এবং ‘ধড়ক ২’-এর মতো অনেক বড় বাজেটের এবং বড় তারকাদের সিনেমার চেয়েও বেশি আয় করছে এই অ্যানিমেটেড সিনেমাটি। বিনোদন বাণিজ্যের তথ্যদাতা ওয়েবসাইট ‘স্যাকনিল্ক’র প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, ১৬তম দিনে সিনেমাটি ১৯ দশমিক ৫০ কোটি রুপি আয় করেছে। ১৬ দিনে সিনেমাটির মোট আয় ১৪৫ দশমিক ১৫ কোটি রুপি ছাড়িয়েছে।

মুক্তির পর থেকে ‘মহাবতার নরসিংহ’র প্রতিদিনের আয়-
প্রথম দিন ১ দশমিক ৭৫ কোটি রুপি, দ্বিতীয় দিন ৪ দশমিক ৬ কোটি রুপি, তৃতীয় দিন- ৯৫ কোটি রুপি, চতুর্থ দিন- ৬ কোটি রুপি, পঞ্চম দিন- ৭ দশমিক ৭ কোটি রুপি, ষষ্ঠ দিন- ৭ দশমিক ৭ কোটি রুপি, সপ্তম দিন- ৭ দশমিক ৫ কোটি রুপি, অষ্টম দিন- ৭ দশমিক ৭ কোটি রুপি, নবম দিন- ১৫ দশমিক ৪ কোটি রুপি, দশম দিন- ২৩ দশমিক ১ কোটি রুপি, ১১তম দিন- ৭ দশমিক ৩৫ কোটি রুপি, ১২তম দিন- ৮ দশমিক ৫ কোটি রুপি, ১৩তম দিন- ৬ কোটি রুপি, ১৪তম দিন- ৫ দশমিক ৩৫ কোটি রুপি, ১৫তম দিন- ৭ দশমিক ৫ কোটি রুপি, ১৬তম দিন- ১৯ দশমিক ৫০ কোটি রুপি।

‘মহাবতার নরসিংহ’ ২০২৫ সালে বলিউডের ষষ্ঠ সর্বোচ্চ আয়কারী সিনেমা হয়ে উঠেছে। ভিকি কৌশল অভিনীত ‘ছাবা’ ৬০১ দশমিক ৫৭ কোটি রুপি আয় করেছিল, আহান পান্ডে-অনিত পাড্ডা অভিনীত ‘সাইয়ারা’ ৩১৫ দশমিক ৮৪ কোটি রুপি আয় করেছে, অক্ষয় কুমারের ‘হাউসফুল ৫’ ১৮৩ দশমিক ৩৮ কোটি রুপি আয় করেছে, অজয় দেবগন অভিনীত ‘রেইড ২’ ১৭৩ দশমিক ৪৪ কোটি রুপি এবং আমির খান অভিনীত ‘সিতারে জামিন পার’ ১৬৭.৪ কোটি রুপি আয় করেছে।

এমএমএফ/এলআইএ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

৩ বিলিয়নের রেকর্ড গড়লেন বিটিএসের আরএম

৩ বিলিয়নের রেকর্ড গড়লেন বিটিএসের আরএম

হলিউড
নতুন রূপে চমকে দিলেন মাহি, চেনাই যায় না অভিনেত্রীকে

নতুন রূপে চমকে দিলেন মাহি, চেনাই যায় না অভিনেত্রীকে

টিভি-তারকা
ডিভোর্স হওয়ার দিনই অভিনেত্রীকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন ট্রাম্প

ডিভোর্স হওয়ার দিনই অভিনেত্রীকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন ট্রাম্প

হলিউড