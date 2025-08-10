ভারত কাঁপাচ্ছে যে অ্যানিমেটেড সিনেমা
নির্মাতা অশ্বিন কুমারের ‘মহাবতার নরসিংহ’ সিনেমাটি প্রতিদিনই নতুন ইতিহাস তৈরি করছে। বক্স অফিসে সিনেমাটি ব্যাপক আয় করছে। আয়ের দিক থেকে এটি অনেক বড় বড় সিনেমাকে পেছনে ফেলেছে।
‘মহাবতার নরসিংহ’ ২৫ জুলাই প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায়। মুক্তির পর থেকেই তুমুল সাড়া মিলেছে দর্শকের। সিনেমাটির হিন্দি সংস্করণ বেশি অর্থ আয় করছে।
‘মহাবতার নরসিংহ’র বাজেট ১৫ কোটি রুপি। এটি বাজেটের থেকে বহুগুণ বেশি আয় করেছে বলে জানা গেল। এরই মধ্যে ‘মহাবতার নরসিংহ’র ১৬তম দিনের সংগ্রহ জানা গেছে, যা বেশ অবাক করার মতো। ছবিটি প্রায় দেড়শ কোটি রুপির ঘরে পৌঁছে গেছে।
‘সাইয়ারা’, ‘সন অফ সর্দার ২’ এবং ‘ধড়ক ২’-এর মতো অনেক বড় বাজেটের এবং বড় তারকাদের সিনেমার চেয়েও বেশি আয় করছে এই অ্যানিমেটেড সিনেমাটি। বিনোদন বাণিজ্যের তথ্যদাতা ওয়েবসাইট ‘স্যাকনিল্ক’র প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, ১৬তম দিনে সিনেমাটি ১৯ দশমিক ৫০ কোটি রুপি আয় করেছে। ১৬ দিনে সিনেমাটির মোট আয় ১৪৫ দশমিক ১৫ কোটি রুপি ছাড়িয়েছে।
মুক্তির পর থেকে ‘মহাবতার নরসিংহ’র প্রতিদিনের আয়-
প্রথম দিন ১ দশমিক ৭৫ কোটি রুপি, দ্বিতীয় দিন ৪ দশমিক ৬ কোটি রুপি, তৃতীয় দিন- ৯৫ কোটি রুপি, চতুর্থ দিন- ৬ কোটি রুপি, পঞ্চম দিন- ৭ দশমিক ৭ কোটি রুপি, ষষ্ঠ দিন- ৭ দশমিক ৭ কোটি রুপি, সপ্তম দিন- ৭ দশমিক ৫ কোটি রুপি, অষ্টম দিন- ৭ দশমিক ৭ কোটি রুপি, নবম দিন- ১৫ দশমিক ৪ কোটি রুপি, দশম দিন- ২৩ দশমিক ১ কোটি রুপি, ১১তম দিন- ৭ দশমিক ৩৫ কোটি রুপি, ১২তম দিন- ৮ দশমিক ৫ কোটি রুপি, ১৩তম দিন- ৬ কোটি রুপি, ১৪তম দিন- ৫ দশমিক ৩৫ কোটি রুপি, ১৫তম দিন- ৭ দশমিক ৫ কোটি রুপি, ১৬তম দিন- ১৯ দশমিক ৫০ কোটি রুপি।
- আরও পড়ুন:
‘সাইয়ারা’কে টপকে গেছে অ্যানিমেটেড সিনেমা
মেয়েকে নিয়ে বিমানবন্দরে ঐশ্বরিয়া, দেখা গেল অভিষেককেও
‘মহাবতার নরসিংহ’ ২০২৫ সালে বলিউডের ষষ্ঠ সর্বোচ্চ আয়কারী সিনেমা হয়ে উঠেছে। ভিকি কৌশল অভিনীত ‘ছাবা’ ৬০১ দশমিক ৫৭ কোটি রুপি আয় করেছিল, আহান পান্ডে-অনিত পাড্ডা অভিনীত ‘সাইয়ারা’ ৩১৫ দশমিক ৮৪ কোটি রুপি আয় করেছে, অক্ষয় কুমারের ‘হাউসফুল ৫’ ১৮৩ দশমিক ৩৮ কোটি রুপি আয় করেছে, অজয় দেবগন অভিনীত ‘রেইড ২’ ১৭৩ দশমিক ৪৪ কোটি রুপি এবং আমির খান অভিনীত ‘সিতারে জামিন পার’ ১৬৭.৪ কোটি রুপি আয় করেছে।
এমএমএফ/এলআইএ/জেআইএম