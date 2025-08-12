  2. বিনোদন

কমল হাসানকে গলা কেটে হত্যার হুমকি

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:২৭ পিএম, ১২ আগস্ট ২০২৫
কমল হাসান। ছবি: সংগৃহীত

সম্প্রতি কন্নড় ভাষার উৎপত্তি নিয়ে মন্তব্য করে আইনি জটিলতায় পড়েছিলেন দক্ষিণী সিনেমার সুপার স্টার কমল হাসান। এবার সনাতন ধর্ম নিয়ে বেফাঁস মন্তব্য করে আবারও বিতর্কের জন্ম দিয়েছেন এ তারকা।

ধর্ম নিয়ে বিরূপ মন্তব্যের কারণে কমল হাসানকে বয়কটের ডাকও দেওয়া হয়েছে। তবে সদ্য রাজ্যসভায় সাংসদ হিসেবে শপথ নেওয়া মেগাস্টারকে ঘিরে বিতর্কের রেশ এখানেই শেষ হয়নি। সনাতন ধর্মকে অপমান করার অভিযোগে কমল হাসানকে এবার খুনের হুমকি দেওয়া হয়েছে।

সম্প্রতি ভারতের চেন্নাইতে দক্ষিণী তারকা সূরিয়ার স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা আগরম ফাউন্ডেশনের পনেরো বছরপূর্তির অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন কমল হাসান। সেখানেই সনাতন ধর্ম নিয়ে বেশ কিছু মন্তব্য করেন তিনি। ভাইরাল হওয়া এক ভিডিওতে সদ্য রাজ্যসভার সাংসদ পদপ্রাপ্ত তথা মাক্কাল নিধি মাইয়াম দলনেতাকে বলতে শোনা গিয়েছে, একমাত্র শিক্ষার জোরেই পরিবর্তন সম্ভব।

কমলের মন্তব্য, ‘এই যুদ্ধে শুধু শিক্ষাই পারে দেশকে বদলাতে। এটাই একমাত্র অস্ত্র দেশের স্বৈরাচার শাসন এবং সনাতন ধর্মের শেকল ভাঙার জন্য। অন্য কোনো অস্ত্র আপনাদের হাতে তুলে নেবেন না। তাহলে এমন সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে পরাস্ত হতে হবে। এই যুদ্ধ জয় করতে শিক্ষাই একমাত্র অস্ত্র।’ কমল হাসানের এমন মন্তব্য ভাইরাল হওয়ার পর থেকেই বিতর্কের ঝড় উঠেছে! ফুঁসে উঠেছে তামিলনাড়ুর রাজ্য বিজেপি সচিব অমর প্রসাদ রেড্ডি। সেই সুরেই সুর মিলিয়ে দক্ষিণী টিভি তারকা অভিনেতা রবিচন্দ্রন এবার মেগাস্টার রাজনীতিককে খুনের হুমকি দিলেন।

এক ইউটিউব চ্যানেলের ইন্টারভিউতে রবিচন্দ্রন কমল হাসানকে ‘মূর্খ রাজনীতিক’ বলে কটাক্ষ করেন। শুধু তাই নয়, সনাতন বিরোধী মন্তব্য করার জন্য তিনি ‘কমলের গলা কেটে হত্যা করবেন’ বলেও হুঁশিয়ারি দেন। যে মন্তব্য এরই মধ্যেই চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে দক্ষিণী চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রিতে।

সম্প্রতি কমল হাসানের মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করে এক্স-এ এক ভিডিওতে অমর প্রসাদকে বলতে শোনা যায়, ‘সনাতন ধর্মকে ধ্বংস করতে চাওয়া কমল হাসানের সব সিনেমা বয়কট করুন। সব হিন্দুদের কাছে আমার আবেদন। সনাতন ধর্ম বিরোধী কথা বললেই চরম পরিণতি ভুগতে হবে- এটাই চরম বার্তা হোক। দেখি, আর কোন অভিনেতা সনাতন ধর্মকে ব্যঙ্গ করার সাহস দেখায়? জনপ্রিয় অভিনেতা কমল হাসান বলেছেন উনি হিন্দু ধর্মকে ধ্বংস করতে চান। তাই সব সনাতনীর কাছে আমার অনুরোধ, এমন লোকজনকে উচিত শিক্ষা দেওয়া দরকার।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমাদের উচিত কমল হাসানের সব সিনেমা প্রেক্ষাগৃহ, ওটিটি থেকেও নিষিদ্ধ করে দেওয়া। তাহলে আর এমন মন্তব্য করবেন না, যা কোটি কোটি হিন্দুদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেয়।’ এদিকে ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর থেকেই কমল হাসানের বিরুদ্ধে সম্প্রীতি নষ্ট করার অভিযোগ উঠেছে।

