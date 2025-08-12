  2. বিনোদন

কেন গোপন প্রেম প্রকাশ্যে আনলেন টেলর সুইফট

প্রকাশিত: ১০:১০ এএম, ১২ আগস্ট ২০২৫
বহু বছর সম্পর্ক ছিল আড়ালে। সেটা নিজেই প্রকাশ্যে এনেছেন সংগীত দুনিয়ার সবচেয়ে ধনী তারকা টেলর সুইফট। মার্কিন এই সংগীত তারকা সম্প্রতি জানিয়েছেন, কেন এনএফএল তারকা ট্রাভিস কেলসের সঙ্গে সম্পর্ক গোপন না রেখে প্রকাশ্যে নিয়ে এসেছেন তিনি।

২০২৩ সালে টেলর ও কানসাস সিটি চিফসের খেলোয়াড় ট্রাভিস কেলস প্রেমের সম্পর্কে জড়ান। অল্প সময়ের মধ্যেই তারা হয়ে ওঠেন বিশ্বজুড়ে আলোচিত জুটি। আগের সম্পর্কগুলোর মতো এবার আর আড়ালে থাকেননি টেলর। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে একসঙ্গে উপস্থিত হওয়া, হাত ধরে হাঁটা, এমনকি একে অপরের পেশাগত কাজে পাশে দাঁড়ানো- সবকিছুই করেছেন খোলাখুলিভাবে।

২০২৩ সালের শেষ দিকে টাইম সাময়িকীর বর্ষসেরা ব্যক্তিত্ব নির্বাচিত হন টেলর সুইফট। সেই সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘যখন আপনি সম্পর্ককে প্রকাশ্যে আনেন তার মানে হলো আমি তার কাজ দেখতে যাব, সে আমার জন্য আসবে। অন্য মানুষও থাকবে। কিন্তু আমরা পরোয়া করব না। আমরা একে অপরকে নিয়ে গর্বিত হবো। সেটাই করছি আমরা। প্রেমটা উপভোগ করছি।’

তিনি আরও জানান, সম্পর্ক গোপন রাখতে হলে অনেক কষ্ট ও বাড়তি ব্যবস্থা নিতে হয়। সেটা তারা চান না। বরং খোলাখুলিভাবে একে অপরের পাশে থাকাটাই তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ।

টেলরের এই খোলামেলা মনোভাব তার আগের ছয় বছরের দীর্ঘ সম্পর্কের সময়কার আচরণ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অভিনেতা জো অ্যালউইনের সঙ্গে তিনি খুব কমই প্রকাশ্যে আসতেন। একসঙ্গে ছবি তোলার সুযোগও এড়িয়ে যেতেন।

কেলসের সঙ্গে সম্পর্কের শুরু থেকেই টেলর বদলে যান। প্রেম শুরুর কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তিনি খেলার মাঠে গিয়ে কেলসকে উৎসাহ দেন, দামি রেস্তোরাঁয় একসঙ্গে ডিনার করেন এবং একে অপরের কাজের প্রশংসা করেন।

দুই বছর পেরিয়ে গেলেও টেলর ও কেলসের সম্পর্ক এখনও অটুট। তাদের বিয়ে বা বাগদান নিয়ে নানা গুঞ্জন রয়েছে। তবে এখনো তারা এ নিয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেননি।

