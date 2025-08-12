  2. বিনোদন

‘দেবদাস’ খ্যাত অভিনেত্রী নাজিমা মারা গেছেন

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:৫১ পিএম, ১২ আগস্ট ২০২৫
নাজিমা। ছবি: সংগৃহীত

চলে গেলেন বলিউডের ‘দেবদাস’ খ্যাত অভিনেত্রী নাজিমা। সোমবার (১১ আগস্ট) তিনি মারা গেছেন। তার বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। মুম্বইয়ের দাদার এলাকায় দুই পুত্রের সঙ্গে থাকতেন এ অভিনেত্রী। সিনেমার পর্দায় তিনি বাঁধাধরা নায়ক-নায়িকাদের ‘বোন’ বা ‘প্রিয় বন্ধু’ চরিত্রে অভিনয় করে খ্যাতি লাভ করেছেন।

বর্ষীয়ান অভিনেত্রী নাজিমার মৃত্যুর খবর গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন তার চাচাতো বোন জারিন বাবু। শিশুশিল্পী হিসেবে অভিনয়ের সফর শুরু করেছিলেন নাজিমা। তখন তার নাম ছিল বেবি চাঁদ। প্রথম সিনেমার নাম ছিল ‘দো বিঘা জমিন’। পরিচালক বিমল রায় নিজে আবিষ্কার করেছিলেন নাজিমাকে।

 
 
 
সিনেমায় বড় বোনের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন প্রয়াত এ নাজিমা। বিমল রায় পরিচালিত ‘দেবদাস’ সিনেমায় পারোর ছোটবেলার চরিত্রে দেখা গিয়েছিল নাজিমাকে। এরপর তিনি ‘দেবদাস’ অভিনেত্রী হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। ‘বিরাজ বহু’ ছবিতে অভি ভট্টাচার্যের বোনের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। রাজ কাপুর প্রযোজিত ‘অব দিল্লি দূর নেহি’ সিনেমাতেও অভিনয় করেছিলেন নাজিমা।

‘অউরত’ ও ‘ডোলি’ সিনেমায় রাজেশ খান্নার সঙ্গেও অভিনয় করেছিলেন প্রয়াত অভিনেত্রী। ‘নিশান’ সিনেমায় সঞ্জীব কাপুরের বিপরীতে অভিনয় করেছিলেন তিনি। এ ছাড়াও ‘অভিনেত্রী’, ‘মনচলি’, ‘প্রেম নগর’, ‘অনুরাগ’, ‘বেইমান’ সিনেমাতেও অভিনয় করেছিলেন। ‘অ্যায়ে দিন বাহার কে’ সিনেমায় আশা পরেখের বোনের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন নাজিমা। ‘অভিনেত্রী’ সিনেমায় হেমা মালিনীর প্রিয় বান্ধবীর চরিত্রে দেখা গিয়েছিল নাজিমাকে।

