মার্শাল আর্ট নিয়ে ফিরছেন সেই লড়াকু রুবেল

মার্শাল আর্ট নিয়ে ফিরছেন সেই লড়াকু রুবেল
‘লড়াকু’ খ্যাত একসময়ের তুমুল জনপ্রিয় চিত্রনায়ক রুবেল। দীর্ঘদিন ধরে তার কোনো সিনেমা মুক্তি পায়নি। এবার রুবেল ভক্তদের জন্য একটি সুখবর রয়েছে। নতুন সিনেমায় অভিনয় করেছেন তিনি। ‘মার্শাল কিং’ নামে সিনেমাটি নির্মাণ করছেন মিজানুর রহমান শামীম। এতে সেই পুরনো রুবেলকে পাওয়া যাবে আবারও। তিনি পর্দায় আসবেন মার্শাল আর্টের জাদু নিয়ে।
এর মধ্যে বেশ কয়েকটি ছবি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে সিনেমাটির। সেখানে চিত্রনায়ক রুবেলকে দেখা যাচ্ছে শুটিংয়ে। সিনেমাটি সম্পর্কে জানিয়ে নির্মাতা তার ফেসবুকে পোস্ট লিখেছেন, ‘ইয়াং ড্রাগন মার্শাল আর্ট সেন্টার প্রযোজিত ‘মার্শাল কিং’ সিনেমার শুটিং করছি। সিনেমাটি ধারাবাহিক সিনেমা। সব ঠিক থাকলে সিনেমাটির প্রথম গল্প আক্টবরে সিনেমা হলে দেখতে পারবেন। জয় হোক বাংলা সিনেমার। জয় হোক মার্শাল আর্টের।’
সিনেমাটি নিয়ে জানতে যোগাযোগ করলে মুঠোফোনে অভিনেতা রুবেল বলেন, ‘এখন শুটিং চলছে। একটু ব্যস্ত আছি। সন্ধ্যার পর কথা বলতে পারব সময় নিয়ে। শুধু এটুকু বলি, এই সিনেমাটি দিয়ে আমার প্রত্যাবর্তন হচ্ছে বলা যায়।’
এদিকে সর্বশেষ রায়হান রাফী পরিচালিত ‘ব্ল্যাক মানি’ ওয়েব সিরিজের মাধ্যমে নতুন করে আলোচনায় আসেন অভিনেতা রুবেল। তবে সেই সিরিজে নিজের অভিনয় নিয়ে সন্তুষ্ট নন তিনি। জানিয়েছেন, তাকে কাজটিতে ভালোভাবে ব্যবহার করা হয়নি।
চিত্রনায়ক রুবেল প্রায় ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে চলচ্চিত্রে যুক্ত। প্রায় ২০০টিরও বেশি ছবিতে অভিনয় করেছেন তিনি। দীর্ঘ ক্যারিয়ারে অভিনয় করেছেন অর্ধশতাধিক নায়িকার সঙ্গে যা একটি বিরল রেকর্ডও। তার হাত ধরেই বাংলাদেশি সিনেমায় তুমুল জনপ্রিয়তা পায় কুংফু-ক্যারাতে তথা মার্শাল আর্ট।
নব্বইয়ের দশকের একেবারে শেষের দিকে প্রযোজনা ও পরিচালনায় নামেন রুবেল। এখন পর্যন্ত ১৭টি চলচ্চিত্র পরিচালনা করেছেন তিনি যার বেশিরভাগই বক্স অফিসে সাফল্য পেয়েছে। তার প্রযোজিত ও পরিচালিত সিনেমার মধ্যে আছে ‘বিচ্ছু বাহিনী’, ‘মায়ের জন্য যুদ্ধ’, ‘প্রবেশ নিষেধ’, ‘বাঘে বাঘে লড়াই’, ‘টর্নেডো কামাল’, ‘বিষাক্ত চোখ’, ‘রক্ত পিপাসা’, ‘সিটি রংবাজ’, ‘খুনের পরিণাম’, ‘অন্ধকারে চিতা’, ‘চারিদিকে অন্ধকার’।
