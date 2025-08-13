লড়াইয়ের আগে রজনীকান্তকে যে বার্তা দিলেন হৃতিক

লড়াইয়ের আগে রজনীকান্তকে যে বার্তা দিলেন হৃতিক
ভারতের চলচ্চিত্রের কিংবদন্তি রজনীকান্তবড় পর্দায় ফিরছেন ‘কুলি’ সিনেমা দিয়ে। আরেক সুপারস্টার হৃতিক রোশন আসছেন ‘ওয়ার ২’ নিয়ে। ১৪ আগস্ট মুক্তি পাচ্ছে ছবি দুটি। বক্স অফিসে মুখোমুখি লড়াইয়ে মেতে ওঠবেন দুই তারকা। এর আগে রজনীর অভিনয় জীবনের সোনালি ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে তাকে অভিনন্দন বার্তা পাঠিয়েছেন বলিউড তারকা হৃতিক।
এক আবেগঘন বার্তায় হৃতিক লিখেছেন, ‘আপনার পাশে দাঁড়িয়ে আমি অভিনেতা হিসেবে প্রথম পদক্ষেপ নিয়েছিলাম। আপনি ছিলেন আমার প্রথম শিক্ষকদের একজন এবং এখনো অনুপ্রেরণা।’
শিশুশিল্পী হিসেবে ১৯৮৬ সালে ‘ভগবান দাদা’ ছবিতে রজনীকান্তের সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন হৃতিক। সেই ছবিটি শেয়ার করেই অগ্রজ রজনীকান্তকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তিনি।
‘ওয়ার ২’ পরিচালনা করেন অয়ন মুখার্জি। এতে হৃতিকের সঙ্গে আছেন জুনিয়র এনটিআর ও কিয়ারা আডবাণী।
অন্যদিকে ‘কুলি’ ছবিতে রাজনীকান্তের পাশাপাশি অভিনয় করেন নাগার্জুনা, শ্রুতি হাসান, উপেন্দ্র, সৌবিন শাহির, সত্যরাজ ও আমির খান। তারকাবহুল সিনেমাটি নিয়ে এরই মধ্যে দারুণ আগ্রহ লক্ষ করা যাচ্ছে।
এলআইএ/জিকেএস