শহিদ কাপুরকে নিয়ে যে বার্তা দিলেন প্রিয়াঙ্কা

শহিদ কাপুরকে নিয়ে যে বার্তা দিলেন প্রিয়াঙ্কা
অভিনয়ের বৈচিত্র্য আর বেছে নেওয়া চরিত্রের জন্য বিশ্বজুড়ে সমাদৃত প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। সমালোচকদের প্রশংসিত ছবি ‘কমিনে’-তে তার অভিনয় ছিল স্মরণীয়। ১৪ আগস্ট পূর্ণ হলো ছবিটির ১৬ বছর। সেই উপলক্ষে নস্টালজিক হয়ে পড়েছেন অভিনেত্রী।
তিনি ছবিতে ‘সুইটি ভোপে’ চরিত্রে অভিনয়ের প্রস্তাব পাওয়া, বিশাল ভরদ্বাজের সঙ্গে কাজ করার স্বপ্নপূরণ এবং সহঅভিনেতা শহিদ কাপুরের প্রশংসা করে স্মৃতিচারণ করেছেন।
প্রিয়াঙ্কা চোপড়া নিজের সামাজিক মাধ্যমে সোমবার একটি দীর্ঘ লেখা শেয়ার করেন। সঙ্গে পোস্ট করেন ছবির কয়েকটি স্থিরচিত্র। তিনি জানান, তখন তিনি জন আব্রাহাম ও অভিষেক বচ্চনের সঙ্গে ‘দোস্তানা’ ছবির শুটিংয়ে ছিলেন মায়ামিতে। সেই সময় এক সন্ধ্যায় তিনি বিশাল ভরদ্বাজের ফোনকল পান।
প্রিয়াঙ্কা লেখেন, ‘সুইটি ভোপে। আমি তখন ‘দোস্তানা’ ছবির শুটিং করছিলাম মায়ামিতে। কাজ শেষে দেখি বিশাল ভরদ্বাজের মিসড কল। আমি তো ভাবতেই পারিনি উনি আমাকে কখনো কোনো ছবিতে নেবেন। কারণ তখন আমার ভাবমূর্তি ছিল পুরোপুরি বাণিজ্যিক ঘরানার।’
পরে বিশাল ভরদ্বাজ মায়ামিতেই এসে তাকে গল্প শোনান। চরিত্রটি ছবিতে মাত্র আটটি দৃশ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও তিনি প্রতিশ্রুতি দেন প্রিয়াঙ্কার জন্য অসাধারণ কিছু করবেন। প্রিয়াঙ্কা জানান, ভরদ্বাজের সঙ্গে কাজ করার জন্য তিনি তখন অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন।
প্রিয়াঙ্কার মতে, ‘কমিনে’ ছিল তার ক্যারিয়ারের এক গুরুত্বপূর্ণ মোড়। তিনি পরিচালক ভরদ্বাজের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছেন।
সহঅভিনেতাদের প্রসঙ্গ টেনে তিনি লেখেন, ‘শহিদ কাপুর ছিলেন অসাধারণ। তার দ্বৈত চরিত্রের অভিনয় ছিল দুর্দান্ত। আমোল গুপ্তে ছিলেন ভোলার মতো নন। এই ছবির সেটেই প্রথম পরিচয় হয় মুবিনা রাটনসির সঙ্গে। সেই ছিল সময়, আজ থেকে ১৬ বছর আগে! ভাবলাম আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নিই। আপনারা কেউ কি ছবিটি দেখেছেন?’
মুম্বাই আন্ডারওয়ার্ল্ডের প্রেক্ষাপটে নির্মিত এই ছবির কাহিনি আবর্তিত হয় দুই যমজ ভাইয়ের দ্বন্দ্বকে ঘিরে। ২০০৯ সালের ১৪ আগস্ট মুক্তি পায় ‘কমিনে’। সেটি দর্শক-সমালোচক উভয়ের কাছেই প্রশংসিত হয়েছিল।
আগামী দিনে প্রিয়াঙ্কা চোপড়া কাজ করবেন এস এস রাজামৌলির উচ্চাভিলাষী প্রকল্পে। আপাতত ছবির নাম ঠিক করা হয়েছে ‘গ্লোবট্রটর’। এতে তার বিপরীতে থাকবেন জনপ্রিয় অভিনেতা মহেশ বাবু। শোনা যাচ্ছে, আগামী সেপ্টেম্বর মাসে দক্ষিণ আফ্রিকায় শুরু হবে ছবিটির শুটিং।
