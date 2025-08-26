দাম বেড়েছে নাগার্জুনার

দাম বেড়েছে নাগার্জুনার
আবারও শুরু হয়েছে ‘বিগ বস ৯ তেলেগু’। ২২ আগস্ট থেকে চলছে জনপ্রিয় শোটি। এবারের সিজন শুরু হয়েছে ‘অগ্নিপরীক্ষা’ দিয়ে। এটি দর্শকদের কাছ থেকে ভালো সাড়াও পাচ্ছে। আবারও এই রিয়েলিটি শো’র হোস্ট হিসেবে দেখা যাবে একনেনি নাগার্জুনাকে।
অবাক করা তথ্য হলো নতুন মৌসুমে ৬৫ বছর বয়সী এই অভিনেতার পারিশ্রমিক নির্ধারণ হয়েছে প্রায় ৩৫ কোটি রুপি। যা আগের সিজনের তুলনায় প্রায় ১৫ কোটি বেশি। আগের সিজনে তিনি প্রায় ২০ কোটি রুপি পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন তিনি। অর্থাৎ এবারে নাগার্জুনার বেতন বেড়েছে ৭৫ শতাংশ!
গত সিজনের বিজয়ী ছিলেন নিকিল মালিয়াক্কাল এবং রানার-আপ গৌতম কৃষ্ণা। এবারের সিজনের বিজয়ী কে হবেন তা দেখার অপেক্ষায় দর্শকরা।
এই জনপ্রিয় রিয়েলিটি শো দেখতে হলে লগইন করতে হবে জিওহটস্টার প্ল্যাটফর্মে। ইতিমধ্যেই গ্র্যান্ড লঞ্চ সহ দুটি পর্ব আপলোড করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্বে টেলেগু তারকা তেজা সাজ্জা উপস্থিত হয়েছেন।
২৩ আগস্ট ‘সোলজার’ স্বপ্ন নিয়ে তৃতীয় পর্ব সম্প্রচারিত হয়েছে। এটি ভক্তদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়েছে।
এলআইএ/এমএস