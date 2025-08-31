সালমান খানের পরিবারে গরুর মাংস নিষিদ্ধের কারণ জানালেন তার বাবা
বলিউড তারকা সালমান খানের বাবা সেলিম খান গরুর মাংস ছুঁয়েও দেখেন না। প্রতি বছর গণেশচতুর্থীতে সেজে ওঠে খান পরিবার। গণপতির আরাধনায় মগ্ন হন সালমান খানও। এ আরাধনার ছবিগুলো ছড়িয়ে পড়তেই অনুরাগীরা শুভেচ্ছায় ভরিয়ে দেন তাদের। তবে কেউ কেউ কটাক্ষও করেন।
মুসলমান হয়েও কেন গণেশপূজা করে সালমানের পরিবার- তা নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন করেন। বলিউডে লেখক হিসেবে পরিচিত সেলিম খান। তবে তার পাশাপাশি ধর্মনিরপেক্ষতার জন্যও তিনি অনেকবার খবরের শিরোনামে উঠে এসেছেন। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে ধর্মনিরপেক্ষতা প্রসঙ্গে কথা বলেন এবং জানান তাদের পরিবারে গরুর মাংসের কোনো স্থান নেই।
এক সময়ে ইন্দোরে থাকতেন সালমানরা। এখন তারা মুম্বাইয়ে বসবাস করেন। কিন্তু সেই ইন্দোরে থাকার সময় থেকেই গরুর মাংস খান না সেলিম খান ও তার পরিবারের অন্যরা। সালমানের বাবা বলেন, ‘ইন্দোর থেকে আজ পর্যন্ত, আমরা কখনো গরুর খাইনি। অনেকে খান কারণ গরুর মাংস খুবই সস্তা। অনেকে আবার পোষ্য কুকুরকে খাওয়ানোর জন্য কেনেন।’
কিন্তু কেন এ পরিবার গরুর মাংস খান না সে সম্পর্কে সেলিম খান জানান, গরুর দুধ মাতৃদুগ্ধের পরিপূরক মনে করা হয়। তার কথায়, ‘গরু হত্যা করা উচিত নয়। গরুর মাংসও নিষিদ্ধ।’ প্রত্যেক ধর্ম থেকে ভালো বিষয়গুলো তাদের ধর্মে যুক্ত করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।
সেলিম খান জানান, প্রতিটি ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা রয়েছে তার। তাই তার বাড়িতেও বরাবরই ধর্মনিরপেক্ষ পরিবেশ। তার স্ত্রী পূজা করেন, তিনি নামাজ পড়েন। এই একই শিক্ষায় ছেলে-মেয়েদের মানুষ করেন বলেও জানান সালমান খানের বাবা।
এমএমএফ/জেআইএম