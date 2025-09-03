রেস্তোরাঁ বন্ধের সিদ্ধান্ত নিলেন শিল্পা
শিল্পা শেঠি ও রাজ কুন্দ্রার সময়টা একেবারেই ভালো যাচ্ছে না। কয়েক সপ্তাহ আগে আর্থিক জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ার পর এবার মুম্বইয়ের বান্দ্রা এলাকায় নিজেদের দীর্ঘ পুরোনো ও জনপ্রিয় রেস্তোরাঁ বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন শিল্পা-রাজ। এ সংবাদ নিজের ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করেছেন শিল্পা নিজেই।
২ সেপ্টেম্বর নিজের ইনস্টাগ্রামে অনুরাগীদের সঙ্গে একটি পোস্ট শেয়ার করে শিল্পা এ সংবাদ জানান। অভিনেত্রী এতে সেখানে লেখেন, ‘এই বৃহস্পতিবার একটা যুগের সমাপ্তি হবে, যেহেতু আমরা মুম্বাইয়ের সবচেয়ে আইকনিক রেস্তোরাঁকে বিদায় জানাব সেদিন। “বাস্তিয়ান বান্দ্রা” রেস্তোরাঁ, যা আমাদের অসংখ্য মুহূর্ত উপহার দিয়েছে। এই শহরের রাতের প্রাণকেন্দ্র এবার চিরবিদায় নেবে। তবে বিদায় জানানোর আগে এই রেস্তোরাঁর সঙ্গে জুড়ে থাকা প্রতিটি মানুষকে। প্রত্যেক পৃষ্ঠপোষককে নিয়ে একটি বিশেষ সন্ধ্যার আয়োজন করেছি আমরা। শেষবার বাস্তিয়ানে আমরা একটা ভালো সময় কাটাব।’
টিনসেল টাউনের শিল্প-রাজের নাম বিতর্কের কারণে সংবাদ শিরোনামে এসেছে একাধিকবার। রাজ ও শিল্পা ৬০ কোটি রুপির প্রতারণা করেছেন। এমনই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ এনে এফআইআর করেছেন মুম্বাইয়ের এক ব্যবসায়ী। তার দাবি, শিল্পা ও রাজের বর্তমানে বন্ধ হয়ে যাওয়া সংস্থা বেস্ট ডিল টিভি প্রাইভেট লিমিটেডে তিনি ৬০ কোটি রুপি বিনিয়োগ করেছিলেন।
যদিও সেই টাকা আত্মসাৎ করেছেন শিল্পা এবং তার স্বামী রাজ। যা নিয়ে যথেষ্ট বিড়ম্বনায় রয়েছেন দুজনেই। অবশ্য শিল্পা-রাজকে নিয়ে বিতর্ক এই প্রথমবার নয়। এর আগেও রাজের বিরুদ্ধে নীলছবির ব্যবসায় যুক্ত থাকার অভিযোগ ওঠে।
