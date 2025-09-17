সৎ মায়ের ষড়যন্ত্রে বিশাল সম্পদ থেকে বঞ্চিত কারিশমার দুই সন্তান

সৎ মায়ের ষড়যন্ত্রে বিশাল সম্পদ থেকে বঞ্চিত কারিশমার দুই সন্তান
বলিউড অভিনেত্রী কারিশমা কাপুরের সাবেক স্বামী প্রয়াত ব্যবসায়ী সঞ্জয় কাপুর। তার রেখে যাওয়া বিপুল সম্পত্তি নিয়ে জমেছে তুমুল আইনি লড়াই। প্রায় ৩০ হাজার কোটি রুপির এই উত্তরাধিকার নিয়ে দিল্লি হাইকোর্টে চলছে মামলা।
কারিশমার সন্তান সামাইরা (২০) ও কিয়ান (১৫) অভিযোগ তুলেছেন, তারা বাবার সম্পত্তির প্রাপ্য অংশ থেকে বঞ্চিত। তাদের দাবি, প্রায় ১,৯০০ কোটি রুপির সম্পদ তারা হাতে পাননি।
সঞ্জয় কাপুরের বর্তমান স্ত্রী প্রিয়া শচদেব কাপুর। তিনি দাবি করেছেন, কারিশমার সন্তানরা ইতোমধ্যেই আরকে ট্রাস্টের মাধ্যমে ১,৯০০ কোটি রুপি পেয়েছেন। কিন্তু বিভিন্ন রিপোর্ট বলছে ভিন্ন কথা। আর্থিক এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই অঙ্কটি ‘সোনা কমস্টার’-এর শেয়ারের হিসাব অনুযায়ী ধরা হলেও বাস্তবে সেই শেয়ার বা অর্থ সন্তানদের হাতে আসেনি। নিয়ন্ত্রণ এখনো রয়েছে প্রিয়া কাপুরের হাতেই।
এক সূত্র জানায়, ‘এই সম্পদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রিয়া শচদেব কাপুরের হাতে। এতে কারিশমার সন্তানদের কোনো প্রবেশাধিকার নেই।’
কারিশমার সন্তানদের অভিযোগ, সঞ্জয়ের আসল উইল চাপা রাখা হয়েছিল। সেখানে জালিয়াতিও হয়েছে। বলা হচ্ছে, তার মৃত্যু থেকে সাত সপ্তাহ পর উইল সামনে আনা হয়। কিন্তু সন্তানরা এর কোনো কপি বা বাবার ব্যক্তিগত সম্পদের বিস্তারিত পাননি।
কারিশমার সন্তানদের পক্ষে সিনিয়র আইনজীবী মহেশ জেঠমলানি আদালতে বলেন, ‘ধরে নেয়া যাক সঞ্জয়ের সম্পত্তির মোট মূল্য ৩০ হাজার কোটি রুপি। এর মধ্যে সন্তানদের নামে ১,৯০০ কোটি রুপি এসেছে বলা হলেও বাকি প্রায় ২৮ হাজার কোটি টাকার নিয়ন্ত্রণ এককভাবে প্রিয়া কাপুরের হাতে। এ ক্ষেত্রে কি তিনি স্বেচ্ছায় এত বিশাল সম্পদ ছেড়ে দেবেন?’
তিনি আরও যোগ করেন, ‘এই মামলা আসলে ট্রাস্টের ব্যাপার নয় বরং সন্তানদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষার জন্য তাদের প্রাপ্য উত্তরাধিকার নিশ্চিত করা। দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে থাকা সম্পদের ন্যায্য ভাগ যেন সব উত্তরাধিকারীরা পান, সেটাই মূল উদ্দেশ্য।’
ভারতীয় গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, দিল্লি হাইকোর্ট প্রিয়া কাপুরকে নির্দেশ দিয়েছে, ২০২৫ সালের ১২ জুন পর্যন্ত সঞ্জয় কাপুরের সব স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের পূর্ণ তালিকা আদালতে দাখিল করতে। আদালত বলেছে, ‘আসামি নম্বর ১ (প্রিয়া) প্রয়াত সঞ্জয়ের সব সম্পদের তালিকা তিন সপ্তাহের মধ্যে জমা দেবেন।’
এছাড়া আদালত উইল খতিয়ে দেখে তা প্রিয়ার আইনজীবীদের ফেরত দিয়েছে। তবে শর্তসাপেক্ষে সামাইরা ও কিয়ানকে তা দেখানোর নির্দেশ দিয়েছে।
