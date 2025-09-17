  2. বিনোদন

শত বাধার মুখেও যেভাবে সফল হলেন প্রিয়াঙ্কা

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৫৫ এএম, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
শত বাধার মুখেও যেভাবে সফল হলেন প্রিয়াঙ্কা
শুধু দেশেই নয়, প্রিয়াঙ্কা প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন হলিউডেও

শত বাঁধার মুখেও যেভাবে সফল হয়ে বলিউডে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া সেই গল্প প্রেরণার। তার যাত্রা ও উত্থানের পথ ছিল অনেক চড়াই উৎরাইয়ের। তবু থেমে থাকেননি তিনি। এগিয়ে গেছেন নিজের লক্ষের দিকে। বলিউডে যাত্রার শুরুর দিককার অভিজ্ঞতা নিয়ে খোলাখুলি কথা বললেন গ্লোবাল তারকা প্রিয়াঙ্কা চোপড়া।

এক অনুষ্ঠানে তিনি জানান, সিনেমা শিল্পে নতুনদের জন্য জায়গা পাওয়া একসময় ছিল ভীষণ কঠিন। আর এই অভিজ্ঞতাই তাকে নিজের প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে অনুপ্রাণিত করে।

২০০০ সালে সুন্দরী প্রতিযোগিতায় জিতে বিনোদন জগতে প্রবেশ করেন প্রিয়াঙ্কা। ২০০২ সালে হিন্দি ও তামিল সিনেমায় অভিনয় শুরু করলেও বলিউডে টিকে থাকা সহজ ছিল না। তার ভাষায়, ‌‘বলিউড একসময় বাইরের লোকদের জন্য একেবারেই বন্ধ ছিল। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে অভিনেতা, পরিচালক, প্রযোজকেরা কাজ করে আসছিলেন। কোনো সম্পর্ক বা পরিচয় না থাকলে সুযোগ পাওয়া দুঃসাধ্য ছিল। তবু আমি হাল ছাড়িনি। আমি উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলাম, ব্যর্থতা মেনে নিতে চাইনি, তাই লেগে থেকেছি।’

এই সংগ্রামের অভিজ্ঞতা থেকেই ২০১৫ সালে প্রতিষ্ঠা করেন পার্পল পেবল পিকচার্স। প্রিয়াঙ্কা বলেন, ‘আমি যে জায়গা পাইনি, সেই জায়গা অন্যদের দেওয়ার জন্যই এই প্রতিষ্ঠান গড়েছিলাম। অনেক মেধাবী নির্মাতা ও লেখক আছেন যারা সুযোগ পান না। তাদের পাশে দাঁড়াতে চেয়েছি।’

শত বাধার মুখেও যেভাবে সফল হলেন প্রিয়াঙ্কা

সৌন্দর্য ও মেধায় অনন্য এক তারকা প্রিয়াঙ্কা

এই প্রতিষ্ঠান থেকে প্রথম সিনেমা ছিল ভোজপুরি ভাষার ‘বাম বাম বল রহা হ্যায় কাশি’ (২০১৬)। এরপর ‘ভেন্টিলেটর’ (মারাঠি) জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার জেতে। ‘পাহুনা: দ্য লিটল ভিজিটর্স’ (২০১৮), ‘পানি’ (২০১৯) সহ একাধিক ভাষার সিনেমা প্রযোজনা করেন তিনি। ‘দ্য স্কাই ইজ পিংক’ এবং ‘দ্য হোয়াইট টাইগার’ -এ অভিনয়ের পাশাপাশি প্রযোজনাও করেছেন দেশি গার্ল। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম যুক্তরাষ্ট্রে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

প্রিয়াঙ্কা সম্প্রতি শেষ করেছেন ‘সিটাডেল’ সিরিজের দ্বিতীয় মৌসুমের শুটিং। শিগগিরই তাকে দেখা যাবে ফ্র্যাঙ্ক ই. ফ্লাওয়ার্সের অ্যাকশন-ড্রামা দ্য ব্লাফ ছবিতে। পাশাপাশি ফিরছেন ভারতীয় সিনেমাতেও। এস. এস. রাজামৌলির আলোচিত ছবি ‘এসএসএমবি ২৯’-তে দেখা যাবে তাকে। এতে তার সহশিল্পী মহেশ বাবু ও পৃথ্বীরাজ সুকুমারন।

এলআইএ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

রিয়া মণিকে নিয়ে ঢাকা ছেড়ে বগুড়ায় স্থায়ী হলেন হিরো আলম

রিয়া মণিকে নিয়ে ঢাকা ছেড়ে বগুড়ায় স্থায়ী হলেন হিরো আলম

সিনেমা
অসহায় ১৫০০ পরিবারের পাশে শাহরুখ খান

অসহায় ১৫০০ পরিবারের পাশে শাহরুখ খান

গান
‘আন্ধার’ সিনেমায় দেখা যাবে আফসানা মিমিকে

‘আন্ধার’ সিনেমায় দেখা যাবে আফসানা মিমিকে

চলচ্চিত্র