আরিয়ানের জন্য শাহরুখ-কাজলের মিলন

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:০৬ পিএম, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
আরিয়ানের সিরিজকে কেন্দ্র করে বসেছিল তারকাদের মিলনমেলা

বলিউডের এক স্মরণীয় রাত ছিল ১৭ সেপ্টেম্বর। আরিয়ান খানের পরিচালনায় ‘ব্যান্ডস অফ বলিউড’ এর গ্র্যান্ড প্রিমিয়ার অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বলিউডের একঝাঁক তারকা। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন শাহরুখ খান, কাজল, গৌরী খান, সুহানা খান এবং অজয় দেবগন।

কাজল তার ইনস্টাগ্রামে প্রিমিয়ারের কয়েকটি মুহূর্ত শেয়ার করেছেন। সেগুলো ছিল তার ভক্তদের জন্য এক চমক।

প্রথম ছবিতে দেখা যায় কাজল অজয় দেবগন এবং শাহরুখ খানের মাঝে দাঁড়িয়ে হাস্যরসের মুহূর্ত সৃষ্টি করছেন। তিনি উভয়কে কাছে নিয়ে বলেন, ‌‌‌‘দ্য বিপ-বিপস অফ বলিউড’। এটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে সবাই হেসে ফেলেন। এরপর কাজল নিশ্চিত করেন যে তিনি ঠিকই বলছেন। শাহরুখও তা স্বীকার করেন।

এরপর কাজল লাল কার্পেটে অজয়ের সঙ্গে দারুণ কিছু ছবি তুলেন। পরবর্তী ছবিতে শাহরুখ ও আরিয়ান খানের সঙ্গে একটি সেলফিতে তাকে বেশ উত্তেজিত দেখা যায়। আর একটি ছবিতে কাজল গৌরী ও আরিয়ানের সঙ্গে হাস্যোজ্জ্বল মুহূর্তের ছবি শেয়ার করেছেন কাজল। সুহানা ও গৌরীর সঙ্গে একটি ছবি দিয়ে তিনি পোস্টটি সম্পন্ন করেন।

ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘ব্যান্ডস অফ বলিউড’র সঙ্গে। অভিনন্দন আরিয়ান। তোমার শো আরও অসাধারণ হবে, এটাই নিশ্চিত! অত্যন্ত উত্তেজিত।’

‘ব্যান্ডস অফ বলিউড’ এর প্রিমিয়ার আজ ১৮ সেপ্টেম্বর নেটফ্লিক্সে অনুষ্ঠিত হয়েছে দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটে। জানা গেছে, প্রথম সিজনে এতে থাকবে ৬টি পর্ব। দ্বিতীয় সিজন নিয়ে এখনও কোনো ঘোষণা দেয়া হয়নি।

