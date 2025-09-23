  2. বিনোদন

সুখবর দিলেন ক্যাটরিনা-ভিকি

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:১২ পিএম, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ক্যাটরিনা কাইফ ও ভিকি কৌশল। ছবি: সংগৃহীত

কয়েকদিন আগে বেবি বাম্প নিয়ে একটি বিজ্ঞাপনের শুটিং সেট থেকে ফাঁস হয়েছিল অন্তঃসত্ত্বা ক্যাটরিনা কাইফের ছবি। আজ (২৩ সেপ্টেম্বর) অনুরাগীদের সঙ্গে একটি ছবি শেয়ার করে নিজেরাই সুখবর দিলেন ভিকি কৌশল এবং ক্যাটরিনা কাইফ।

কৌশল পরিবারের বধূ হওয়ার পর থেকেই ধর্মে-কর্মে মন দিয়েছেন ক্যাটরিনা। সন্তান আগমনের খবর দিতে গিয়েও তাই সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করেন ভিকি-ক্যাটরিনা। সাদাকালো ফ্রেমে দেখা গেছে অভিনেত্রীর বেবি বাম্প আগলে রয়েছেন ভিকি কৌশল। আর সেই ছবি হাতে ধরেই পোস্ট তাদের। ফিল্মি কায়দায় বলতে গেলে, ‘ফ্রেম উইদিন আ ফ্রেম’।

 
 
 
ক্যাপশনে লেখা, ‘একরাশ উচ্ছ্বাস নিয়ে জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করতে চলেছি। ওম।’ সেই পোস্টেই ভিকি-ক্যাটরিনাকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দের জোয়ারে ভাসিয়ে দিলেন বলিউড সহকর্মীরা। শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সোনাম কাপুর, নেহা ধুপিয়াসহ অনেক তারকা।

গত জুলাই মাসে ভিকি-ক্যারিনার আলিবাগে ছুটি কাটাতে যাওয়ার আগে যে দৃশ্য লেন্সবন্দি করেছিলেন ফটো সাংবাদিকরা, সেসময়েই অভিনেত্রীর মা হওয়ার জল্পনা তুঙ্গে ওঠে। পরনে সাদা ঢিলেঢালা কোঅর্ড সেট। টাইট করে বাঁধা পনিটেল। মেকআপের লেশমাত্র নেই! মাস্কে ঢাকা মুখ। ধীর গতিতে অতি সন্তপর্ণে বোটের সিঁড়ি বেয়ে উঠছেন ক্যাটরিনা কাইফ। আর বোটে ওঠা পর্যন্ত রাস্তায় স্ত্রীকে আগলে রেখেছেন ভিকি কৌশল। এহেন ক্যামেরাবন্দি দৃশ্য ক্যাটরিনার মা হওয়ার গুঞ্জন উসকে দিয়েছিল। মাস দুয়েক যেতে না যেতেই সম্প্রতি সেই জল্পনা-কল্পনার সত্যতা জানালেন তারকাদম্পতি ঘনিষ্ঠ একজন। আর মাত্র একমাসের অপেক্ষা, তারপরই কৌশল পরিবারের নতুন সদস্য আসছে।

মাসখানেক ধরেই বলিউডের ভেতরে ক্যাটরিনা কাইফের মা হওয়ার গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। সম্প্রতি সেই জল্পনা-কল্পনায় বাতাস দিয়ে কৌশল পরিবারের এক ঘনিষ্ঠজনের মন্তব্যে। জানা গেছে, অভিনেত্রীর গর্ভাবস্থার চূড়ান্ত পর্যায় চলছে। অক্টোবর মাসেই ভিকি-ক্যাটরিনার সংসার আলো করে জন্ম নেবে প্রথম সন্তান।

যদিও পরিবারের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত সবাই চুপ রয়েছে! তবে আজ একটি ছবি শেয়ার করে সুখবর দিলেন ভিকি-ক্যাটরিনা। ঘনিষ্ঠ সূত্রের মাধ্যমে আগেই জানা গেছে, অক্টোবর মাসের ১৫ তারিখ থেকে ৩০ তারিখের মধ্যে সন্তান প্রসবের তারিখ জানানো হয়েছে চিকিৎসকের পক্ষ থেকে। তবে ভিকি-ক্যাটরিনা বিষয়টি নিয়ে এ বিষয়ে কিছু জানাননি।

