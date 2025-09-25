শেষবারের মতো পর্দায় আসছেন জুবিন, কবে মুক্তি পাচ্ছে গায়কের সিনেমা

শেষবারের মতো পর্দায় আসছেন জুবিন, কবে মুক্তি পাচ্ছে গায়কের সিনেমা
ভারতের খ্যাতিমান সংগীতশিল্পী জুবিন গার্গের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) আসামের সোনাপুরের কামারকুচিতে। এ দিনও লাখো মানুষ আসামের রাস্তায় নামেন জুবিনকে শেষবারের মতো দেখার জন্য। আসামের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়কমন্ত্রী রণোজ পেগু জানিয়েছেন, অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে জুবিনের জীবনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও আদর্শ অনুরাগীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। তবে ‘জনতার তারকা’ জুবিনকে আবারও দেখা যাবে। এবার বড়পর্দায় দেখা মিলবে জুবিনের। বিষয়টি গণমাধ্যমকে জানালেন শিল্পীর স্ত্রী গরিমা সাইকিয়া গার্গ।
গরিমা জানান, জুবিন মৃত্যুর আগে তার সিনেমা ‘রই রই বিনালে’ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। সিনেমার শুটিং শেষ হয়ে গেলেও বাকি ছিল ডাবিং। ভেবেছিলেন সিঙ্গাপুর থেকে ফিরে সেই কাজে হাত দেবেন। কিন্তু সেটা আর পারলেন না।
আক্ষেপের সুরে গরিমা বলেন, ‘জুবিন ডাবিংটা নিজে করতে চেয়েছিল। সেটা হলো না। তবে সিনেমাটি ৩১ অক্টোবর মুক্তি পাক, এমনই ইচ্ছে ছিল জুবিনের। আমরা চেষ্টা করছি সব কাজ শেষ করে ৩১ তারিখে সিনেমাটি মুক্তি দেওয়ার।’ সিনেমায় জুবিনকে গায়কের চরিত্রেই দেখা যাবে।
গায়কের স্ত্রী আরও জানান, সিনেমা নিয়ে ভীষণ রকম আবেগপ্রবণ ছিলেন জুবিন। গরিমা বলেন, ‘আমি চেষ্টা করব ওর ধারা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার।’
