যে কারণে হিজাবে দীপিকা, লম্বা দাড়িতে রণবীর

যে কারণে হিজাবে দীপিকা, লম্বা দাড়িতে রণবীর
বলিউড তারকা দীপিকা পাডুকোন এবং রণবীর সিং যখনই একসঙ্গে পর্দায় এসেছেন, তখনই জাদু দেখিয়েছেন। এবার আবারও সেই ম্যাজিক তৈরি করতে দেখা গেল তারকা জুটিকে। তবে কোনো সিনেমার জন্য নয়। এবার একটি বিজ্ঞাপনের জন্য একসঙ্গে ক্যামেরার সামনে এসেছেন তারা।
সোমবার (৬ অক্টোবর) ‘এক্সপেরিয়েন্স আবুধাবি’ ঘোষণা করেছে দীপিকা এবং রণবীরকে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর করেছে প্রতিষ্ঠানটি। এ তারকা দম্পতি আমিরাতের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে যোগদান করেছেন। খবরটি একটি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রকাশ্যে এসেছে। এতে দীপিকাকে হিজাবে ও রণবীরকে লম্বা দাড়িতে দেখা গেছে। বিজ্ঞাপনের জন্যই তারা এমন রূপে হাজির হয়েছেন।
বিজ্ঞাপনটি শুরু হয় যখন রণবীর একটি জাদুঘরে শিল্পকর্মের প্রশংসা করেন। প্রশংসা করতে করতেই অভিনেতা বলেন, যদি আমার একটা মূর্তি তৈরি করা হতো তাহলে কেমন লাগত? স্বামীর উত্তরে দীপিকা বলেন, তোমাকে সত্যিই জাদুঘরে রাখাই যায়।
এরপর রণবীর জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি কখনো ভেবে দেখেছ যদি আমরা অন্য কোথাও বড় হতাম তাহলে কেমন হত? উত্তরে দীপিকা বলেন, খুব ভালো হতো। কিছু জায়গা আছে যেখানে আমাদের এমন প্রশ্ন করা হয় যেটা আমরা নিজেদেরকে করি না।
রণবীর তখন বলেন, এমন কিছু জায়গায় যেখানে আমাদের শুধু শুনতে হয়, চলো তোমাকে দেখাই। এরপরই দীপিকা বলেন, সত্যি এমন একটি নীরবতা যা অনুভব করা যায়। এরপর আসে আসল প্রসঙ্গ। রণবীর বলেন, এমন জায়গায়ই হলো আবুধাবি। একটি বিরতি নেওয়ার সঠিক জায়গা। দীপিকার সংযোজন, আমরা পৃথিবী দেখার জন্য ভ্রমণ করি কিন্তু কখনো কখনো আমরা নিজেদেরকেই দেখতে পাই।
দীপিকা এবং রণবীরকে আবারও পর্দায় একসাথে দেখতে ভক্তরা সত্যিই ভালোবাসছেন। সোশ্যাল মিডিয়া তাদের রসায়ন নিয়ে মন্তব্যে ভরে উঠেছে, অনেকেই তাদের ‘চূড়ান্ত শক্তিমান দম্পতি’ বলে অভিহিত করছেন। একজন লিখেছেন, ‘এখন আমরা বুঝতে পারছি কেন সবসময় তাদের পারিবারিক ছুটি আবুধাবিতে কাটান’।
অন্যজন লিখেছেন, ‘ডিপভির কন্টেন্ট আফটার এজেসস।’ কেউ আবার লিখেছেন, ‘সবচেয়ে সুন্দর জুটি এবং সবচেয়ে সুন্দর কিংবদন্তি’। অন্য একজন লিখেছেন, ‘দুয়ার হট প্যারেন্টস। ওহ মাশাল্লাহ’।
দীপিকাকে শেষ দেখা গিয়েছিল রোহিত শেঠি পরিচালিত ‘সিংহাম অ্যাগেইন’ সিনেমায়। এ সিনেমায় আরও অভিনয় করেছেন রণবীর, কারিনা কাপুর, অজয় দেবগন, অক্ষয় কুমার এবং টাইগার শ্রফ। গত বছর সিনেমাটি মুক্তি পায়। তিনি শাহরুখ খানের সাথে তার পরবর্তী চলচ্চিত্র ‘কিং’ সিনেমায় কাজ করছেন।
ভক্তরা রণবীরকে তার আসছে ‘ধুরন্ধর’ সিনেমায় দেখতে পাবেন। এটি পরিচালনা করেছেন আদিত্য ধর। সিনেমাটিতে আরও অভিনয় করেছেন সঞ্জয় দত্ত, অক্ষয় খান্না, আর মাধবন এবং অর্জুন রামপাল। এটি আসছে ৫ ডিসেম্বর মুক্তি পাচ্ছে বলে জানা গেছে।
