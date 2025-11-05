  2. বিনোদন

ভারতে সন্তানের সামনে হয়রানির শিকার মুসলিম অভিনেত্রী

প্রকাশিত: ০৭:৩৭ পিএম, ০৫ নভেম্বর ২০২৫
ভারতে সন্তানের সামনে হয়রানির শিকার মুসলিম অভিনেত্রী শামিম আকবর আলী

ভারতের মুম্বাইয়ের মিরা রোড এলাকায় পাঁচ বছর বয়সী সন্তানের সামনে শারীরিক হেনস্তার শিকার হয়েছেন মুসলিম অভিনেত্রী শামিম আকবর আলী। এক অটোরিকশা চালক দ্বারা হয়রানির মুখে পড়েন তিনি। ঘটনার পর অভিনেত্রী থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। বর্তমানে বিষয়টি তদন্ত করছে স্থানীয় পুলিশ। ঘটনাটি প্রকাশ হলে সোশ্যাল মিডিয়ায় নিন্দার ঝড় উঠেছে।

‘মিড-ডে’ পত্রিকাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে শামিম জানান, ১ নভেম্বর বেলা দেড়টার দিকে মেয়েকে স্কুল থেকে নিতে গিয়ে এই ঘটনাটি ঘটে। তিনি বলেন, ‌‘আমি অটোরিকশা চালককে বলেছিলাম স্কুলের সামনে রিকশা থামাতে। তখনই সে রেগে গিয়ে আমাকে গালাগাল শুরু করে। বলে, আমি কেন এখানে নামতে বলেছি। এরপর সে ভাড়া দিতে চাপ দিতে থাকে। কারণ তার নাকি তাড়া ছিল।’

শামিম আরও জানান, মেয়েকে কোলে নিয়েই তিনি একই রিকশায় চড়ে বাড়ি ফেরেন। কিন্তু বাসার গেটে পৌঁছানোর পর পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়। তার ভাষ্য, ‘আমার মেয়ে তখন একটু ঘুরে যেতে চায়। আমি বলি, অন্য রিকশা নিই। তখনই চালক আচমকা পেছন ফিরে আমার ডান হাত ধরে মচকে দেয়। আমার মেয়ে তখন আমার পাশে বসা।’

ঘটনার পর শামিম সরাসরি কাশিমিরা থানায় গিয়ে অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ ইতিমধ্যেই তার জবানবন্দি রেকর্ড করেছে এবং অভিযুক্ত চালকের রিকশার নম্বর সংগ্রহ করেছে।

কাশিমিরা থানার এক কর্মকর্তা স্থানীয় সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ‘আমরা ঘটনাটির তদন্ত শুরু করেছি। অভিযুক্তকে শনাক্ত ও আটক করার চেষ্টা চলছে।’

উল্লেখ্য, শামিম আকবর আলী ২০২১ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘ইন দ্য মান্থ অব জুলাই’ সিনেমার মাধ্যমে পরিচিতি পান। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও তিনি বিভিন্ন সামাজিক ইস্যুতে সরব থাকেন।

এই ঘটনায় মুম্বাইয়ে নারী নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে মুসলিম কমিউনিটির নারীদের নিরাপত্তার বিষয়টি নতুন করে আলোচনায় এসেছে।

