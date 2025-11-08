যে কারণে বিজয়কেই বিয়ে করছেন রাশমিকা

যে কারণে বিজয়কেই বিয়ে করছেন রাশমিকা
দক্ষিণী চলচ্চিত্র জগতের জনপ্রিয় অভিনেত্রী রাশমিকা মান্দানা দীর্ঘদিন ধরেই বিজয় দেবরকোন্ডার সঙ্গে সম্পর্কে আছেন। তাদের প্রেম ও বিয়ে নিয়ে বহু গুঞ্জনই ছড়িয়েছে। এর মধ্যেই অক্টোবর মাসে খবর আসে, তারা আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যদিও দুজনই এখনও নিজেদের সম্পর্ক নিয়ে সরাসরি কোনো মন্তব্য করেননি।
তবে সম্প্রতি রাশমিকা এক সাক্ষাৎকারে প্রকাশ্যেই বলেছেন, তিনি সত্যিই বিজয়কে বিয়ের জন্য বেছে নিতে চান। সেইসঙ্গে যে কারণে বিজয়কেই বিয়ে করছেন রাশমিকা, সেটাও জানিয়েছেন।
অভিনেত্রী বলেন, ‘আমি এমন একজন সঙ্গী চাই যিনি গভীরভাবে বোঝার ক্ষমতা রাখেন। সাধারণ বোঝাপড়া নয়, বরং জীবনের প্রতি তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বোঝার ক্ষমতা। আমি চাই এমন একজন মানুষ যিনি আমার পাশে দাঁড়াতে জানেন। যিনি আমার জন্য যুদ্ধ করতে পারেন। সেটা বিজয়।’
তিনি আরও যোগ করেন, ‘যদি আগামীকাল আমার বিরুদ্ধে কোনো যুদ্ধ হয়, আমি চাই সেই মানুষ আমার পাশে লড়াই করবে। আমি তার জন্য যে কোনো সময় জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। এটাই আমার পছন্দের মানুষ।’
সাক্ষাৎকারে রাশমিকা একটি খেলা ‘কিল, ম্যারি, ডেট’- এ অংশগ্রহণ করেন এবং বলেন, তার চিরন্তন ভালোবাসা হল অ্যানিমে চরিত্র নরুটুর প্রতি। তবে বিজয় দেবরকোন্ডার সঙ্গে বিয়ের বিষয়টি ঘোষণা করে তিনি ভক্তদের মধ্যে আনন্দের ঝড় তুলেছেন।
তিনি আরও উল্লেখ করেন, মানুষ ইতিমধ্যেই তাদের সম্পর্কের খবর জেনে গেছে। কিছুই আর গোপন নয়।
রাশমিকা রাজস্থানে বিয়ের জন্য সম্ভাব্য স্থান খোঁজাও শুরু করেছেন বলে জানা গেছে। আগামী ফেব্রুয়ারিতে উদয়পুরে তাদের বিয়ে অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা চলছে।
