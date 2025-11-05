৩০ লাখ টাকার আংটিতে বাগদান সেরেছেন রাশমিকা
দক্ষিণ ভারতের জনপ্রিয় দুই তারকা বিজয় দেবেরাকোন্ডা এবং রাশমিকা মান্দানা। কিছুদিন আগেই গোপনে বাগদান সম্পন্ন করেছেন এই জুটি। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে তাদের সম্পর্ক ছিল ইন্ডাস্ট্রির ওপেন সিক্রেট। অবশেষে সম্পর্ক আরও এক ধাপ এগিয়ে গেছে।
সম্প্রতি জগপতি বাবুর জি৫ টক শো-এ হাজির হন রাশমিকা। সেখানে তিনি তার আসন্ন ছবি ‘দ্য গার্লফ্রেন্ড’-এর প্রচার করেন। তবে অনলাইনে ভাইরাল হওয়া প্রোমোতে সবার দৃষ্টি কেড়ে নেয় অভিনেত্রীর অনামিকার হীরার আংটি।
আরও পড়ুন
জীবনের সবচেয়ে কঠিন গল্প জানালেন রাশমিকা
যে কারণে উতলা হয়ে আছেন রাশমিকা
শো-তে লাল প্রিন্টেড সালোয়ার স্যুটে হাজির রাশমিকা আংটির বিষয়ে প্রশ্নের উত্তরে লাজুক হাসি দেখান। আংটিতে দৃষ্টি ধরে রাখার জন্য তিনি হাত দিয়ে হৃদয় বানানোর ট্রেডমার্ক পোজও দেন। এছাড়া বিজয় দেবেরাকোন্ডার সঙ্গে তার বন্ধুত্ব নিয়ে খুনসুটিও করেন।
হিন্দুস্তান টাইমস বলছে, আংটির দাম এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হয়নি। তবে জুয়েলারি ডিজাইনার ও সোশ্যাল মিডিয়া প্রভাবী ধ্রুমিত মেরুলিয়া জানিয়েছেন, এটি একটি ১.৫ ক্যারেট গোলাকৃতি হীরা, ফ্লাশ সেটিংয়ে বানানো। তার অনুমান অনুযায়ী, আংটির মূল্য প্রায় ২২ লাখ ৮৮ হাজার ভারতীয় রুপি। বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ৩০ লাখেরও বেশি।
রাশমিকা ও বিজয় চলতি বছরের অক্টোবর মাসে হায়দরাবাদে একটি ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে বাগদান সম্পন্ন করেছেন। যদিও এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি। বিজয়ের টিম নিশ্চিত করেছে এই দম্পতি আংটি বদল করেছেন।
দুটি তারকা গীতা গোবিন্দম এবং ডিয়ার কমরেড ছবিতে একসঙ্গে কাজ করার পর থেকে প্রেমের গুঞ্জন শুরু হয়েছিল। দীর্ঘ ৭ বছরের প্রেমের পর তারা ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে গাঁটছড়া বাঁধবেন।
এলআইএ/জিকেএস