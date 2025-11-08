ক্যাটরিনা-ভিকির ছেলেকে কী নামে ডেকেছেন তার দাদা
বলিউডের জনপ্রিয় তারকা দম্পতি ভিকি কৌশল ও ক্যাটরিনা কাইফ তাদের প্রথম সন্তানের মুখ দেখলেন। শুক্রবার (৭ নভেম্বর) সকালে ভারতের মুম্বাইয়ের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ফুটফুটে পুত্র সন্তানের জন্ম দেন ৪২ বছর বয়সী ক্যাটরিনা। নতুন জীবনের আনন্দে ভাসছেন এই তারকা দম্পতি।
দিন গড়াতেই ভিকি ও ক্যাটরিনা সোশ্যাল মিডিয়ায় সুখবরটি শেয়ার করেন ভক্তদের সঙ্গে। তবে নবজাতকের নাম বা ছবি এখনই প্রকাশ করেননি তারা। পোস্টে দুজনেই লেখেন, ‘আমাদের আনন্দের ফোয়ারা এসে গেছে। অপরিসীম ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আমরা আমাদের ছেলেকে স্বাগত জানাই।’
এই খুশির মুহূর্তে সবচেয়ে উচ্ছ্বসিত ভিকির বাবা, বলিউডের অভিজ্ঞ অ্যাকশন ডিরেক্টর শ্যাম কৌশল। দাদা হওয়ার আনন্দে আজ (৮ অক্টোবর) ইনস্টাগ্রামে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন তিনি। লিখেছেন, ‘ধন্যবাদ সৃষ্টিকর্তা, গতকাল থেকে আমার পরিবারের প্রতি আপনি অত্যন্ত দয়ালু ও উদার। আপনার আশীর্বাদের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশে ভাষা কম পড়ে যায়। স্রষ্টার কৃপা আমার সন্তানদের ও জুনিয়র কৌশলের ওপর চিরকাল থাকুক। দাদা হতে পেরে আমি ভীষণ খুশি।’ যদিও নাতির নাম ফাঁস করেননি শ্যাম কৌশল, তবে স্নেহভরে তাকে ‘জুনিয়র কৌশল’ বলে সম্বোধন করেছেন।
ভিকির ভাই ও অভিনেতা সানি কৌশলও ইনস্টাগ্রামে লিখেছেন, ‘আমি কাকা হয়ে গেছি।’ অন্যদিকে, ক্যাটরিনার বোন ইসাবেল কাইফ ভালোবাসায় ভরা একাধিক হৃদয় ইমোজি দিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন দম্পতির ঘোষণায়।
এক অ্যাওয়ার্ড সেরেমনির মঞ্চে স্ক্রিপ্টেড সংলাপের সূত্রে শুরু হয়েছিল ভিকি ও ক্যাটরিনার বন্ধুত্ব। ধীরে ধীরে সেই বন্ধুত্ব গড়ায় প্রেমে। রণবীর কাপুরের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর ভিকিই ক্যাটরিনার জীবনে আশার আলো হয়ে আসেন। দীর্ঘদিন প্রেম লুকিয়ে রাখার পর ২০২১ সালের ডিসেম্বরে রাজস্থানের সিক্স সেন্সেস ফোর্ট বারওয়ারায় এক অন্তরঙ্গ অনুষ্ঠানে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হন দুজন। চতুর্থ বিবাহবার্ষিকীর আগেই পুত্রসন্তানের আগমনে আরও এক নতুন অধ্যায়ে পা রাখলেন বলিউডের এই প্রিয় দম্পতি।
